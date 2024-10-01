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Posted 1 октября, 10:01

Published 1 октября, 10:01

Modified 1 октября, 10:01

Updated 1 октября, 10:01

Конфискованные максировочные сети

Следовавшие в Белгород маскировочные сети могут передать Украине

1 октября 2024, 10:01
Фото: Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos / РИА «Новости»
Конфискованные максировочные сети
Сюжет
Новости Белгорода
В Литве конфисковали маскировочные сети, которые везли из Калининграда в Белгородскую область. Если иностранные специалисты установят, что такие посылки нарушают правила перевозки военной техники и боеприпасов, то их передадут Украине, пишет ТАСС.

Из Калининграда в Москву в почтовом вагоне пассажирского поезда везли семь посылок. Внутри находились 22 маскировочные сети для артиллерийских орудий, которые везли в Белгородскую область. Ещё одну посылку обнаружили чуть ранее при досмотре поезда на той же станции в Литве.

Все обнаруженные посылки конфисковала литовская таможня. Иностранные специалисты устанавливают, является ли транспортировка этих предметов законной или не соблюдает правила перевозки военной техники и боеприпасов.

В случае, если посылки признают «нарушением международных санкций», маскировочные сети передадут Украине.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Таможня#Новости Белгорода#Калининградская область#Белгород#Литва#Маскировочные сети
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