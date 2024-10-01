Следовавшие в Белгород маскировочные сети могут передать Украине

Из Калининграда в Москву в почтовом вагоне пассажирского поезда везли семь посылок. Внутри находились 22 маскировочные сети для артиллерийских орудий, которые везли в Белгородскую область. Ещё одну посылку обнаружили чуть ранее при досмотре поезда на той же станции в Литве.