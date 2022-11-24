Российским военным передадут сплетённые в Белгороде маскировочные сети

Волонтёры занялись плетением маскировочных сетей для военнослужащих. Вскоре их передадут участникам спецоперации на Украине.
За несколько дней добровольцы изготовили пять таких сетей. Каждая из них длиной 5-10 метров. Несколько человек на специальном станке заготавливают сетчатую основу, остальные навязывают другие материалы — белую ткань, тюли, простыни.
Ранее сообщалось, что белгородцы заключают соцконтракты, чтобы шить обмундирование военнослужащим. До этого жители региона помогли военным собрать средства на покупку квадрокоптера.