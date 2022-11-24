Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Российским военным передадут сплетённые в Белгороде маскировочные сети

Сегодня, 11:36
Фото: администрация Белгорода
волонтёры плетут маскировочные сети для военных
За несколько дней волонтёры изготовили пять таких сетей. Длина каждой от 5 до 10 метров, сообщили в мэрии.

Волонтёры занялись плетением маскировочных сетей для военнослужащих. Вскоре их передадут участникам спецоперации на Украине.

За несколько дней добровольцы изготовили пять таких сетей. Каждая из них длиной 5-10 метров. Несколько человек на специальном станке заготавливают сетчатую основу, остальные навязывают другие материалы — белую ткань, тюли, простыни.

Ранее сообщалось, что белгородцы заключают соцконтракты, чтобы шить обмундирование военнослужащим. До этого жители региона помогли военным собрать средства на покупку квадрокоптера. 

 

волонтёры плетут маскировочные сети для военныхволонтёры плетут маскировочные сети для военных
волонтёры плетут маскировочные сети для военных
Фото: администрация Белгорода
Белгородских бюджетников заставляют сдавать деньги на помощь военным
Узнать подробнее
Читайте также:
Командированный под Белгород военный придумал боевое ранение ради помощи материБелгородская область будет оказывать посильную помощь военным с экипировкой«Святое Белогорье против» детского рака предложило помощь семьям военных
#Наталья Корявых#Операция на Украине#Белгород#Новости Белгорода#Волонтёры#Помощь военным#Маскировочные сети
Подпишитесь
ФАС отменила итоги торгов белгородского ЦЭБ по вывозу ТКО на 12,2 млрд рублей
Сегодня, 09:39
Вячеслав Гладков рассказал, по каким трассам опасно ездить из-за обстрелов
Вчера, 18:43
У белгородского губернатора появится советник по вопросам добровольчества
Сегодня, 07:31
Дворы и улицы Белгорода сковало льдом: фоторепортаж
Сегодня, 07:49
Пострадавшая из-за обстрела Шебекино девушка находится в тяжёлом состоянии
Сегодня, 08:08
Чёрт ногу сломит: у 7 компаний с названием «КРЦ „Эфко-Каскад“» проблемы с налоговой
Сегодня, 08:24