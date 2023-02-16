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Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Белгородцы попросили помощи в изготовлении зелёных маскировочных сетей для СВО

16 февраля 2023, 18:02
Фото: администрация Белгорода
Пенсионеры уже сплели 420 километров белых маскировочных сетей, но для изготовления зелёных не хватает нужного материала.
Сюжет
СВО

В вечернем прямом эфире к губернатору области Вячеславу Гладкову обратились пенсионеры из Вейделевки, которые самостоятельно плетут маскировочные сети для СВО. Они рассказали, что в самом начале для закупки материалов деньги собирали с неравнодушных жителей, а в одном из местных магазинов им безвозмездно выдали рулон укрывного материала.

За всё время белгородцы уже изготовили и отправили на фронт 420 километров маскировочных белых сетей. Заявки на новые сети продолжают поступать, поэтому местная администрация не осталась в стороне и выделила в поддержку 25 тысяч рублей.

Теперь на очереди зелёные сети, на изготовление которых потребуется около двух тонн нетканых материалов. Достать их пока нигде нельзя: подобное производство есть в Старом Осколе, но там не производят материал зелёного цвета. Поэтому пенсионеры попросили губернатора помочь им с работой без посредников.

Глава региона пообещал белгородцам помочь в их деле.

Вы, конечно, очень крутые, спасибо вам большое. Не знаем пока, что это за производство, министру по делам молодёжи Татьяне Киреевой поручил разобраться. После эфира с ней ещё раз всё обговорим. Постараемся помочь максимально быстро.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Российским военным передадут сплетённые в Белгороде маскировочные сети
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#Маскировочные сети#Пенсионеры#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Вейделевка#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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