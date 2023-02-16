Белгородцы попросили помощи в изготовлении зелёных маскировочных сетей для СВО

Теперь на очереди зелёные сети, на изготовление которых потребуется около двух тонн нетканых материалов. Достать их пока нигде нельзя: подобное производство есть в Старом Осколе, но там не производят материал зелёного цвета. Поэтому пенсионеры попросили губернатора помочь им с работой без посредников.