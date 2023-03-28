Белгородцам, плетущим маскировочные сети, безвозмездно передадут помещение для работы

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Белгородцы, плетущие маскировочные сети для военнослужащих, в вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» обратились к Вячеславу Гладкову за помощью. По их словам, им поступает много заказов на изготовление сетей, однако помещения, где можно было бы работать, у них нет.
Обратились к главе Шебекинского округа Владимиру Жданову. Он ответил, что безвозмездное пользование помещением не представляется возможным.
рассказали губернатору жители.
Вячеслав Гладков отметил, что причину отказа пока не знает, но уже завтра, 29 марта, проблему обещал решить, и предоставить помещение в безвозмездное пользование:
Я не могу сказать, по какой причине глава отказался. Но такое возможно, потому что помещение может быть занято, либо там проходят работы — объективных причин, на самом деле, миллион. Давайте договоримся, что Владимир Жданов завтра свяжется с вами. Помещение предоставим вам уже с завтрашнего дня. Безвозмездно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области