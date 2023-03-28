Белгородцам, плетущим маскировочные сети, безвозмездно передадут помещение для работы

Белгородцы, плетущие маскировочные сети для военнослужащих, в вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» обратились к Вячеславу Гладкову за помощью. По их словам, им поступает много заказов на изготовление сетей, однако помещения, где можно было бы работать, у них нет.