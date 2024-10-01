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Posted 1 октября, 11:53

Published 1 октября, 11:53

Modified 1 октября, 11:55

Updated 1 октября, 11:55

«Белгородэнерго» отмечает 63-ую годовщину со дня образования

«Белгородэнерго» отмечает 63-ую годовщину со дня образования

1 октября 2024, 11:53
Фото: «Белгородэнерго»
Сюжет
История
1 октября 1961 года Постановлением Совета народного хозяйства Белгородского экономического административного района было организовано хозрасчетное районное энергетическое управление (РЭУ) «Белгородэнерго».

Управляющим был назначен Михаил Орел, сообщает телеграм-канал «Информбюро».

В состав созданного предприятия вошли Белгородская ЦЭС мощностью 30 МВт, Губкинская ТЭЦ мощностью 61 МВт, электроремонтные мастерские и предприятие высоковольтных электрических сетей в составе семи подстанций напряжением 110 кВ с общей установленной мощностью 195 МВА. Протяженность сетей напряжением 110 кВ в то время составляла 751 км, максимум нагрузки — 114 МВт, полезный отпуск электроэнергии не превышал 743 млн кВт/ч.

Фото: «Белгородэнерго»

За более шести десятков лет предприятие проделало огромный путь и сейчас является динамично развивающимся и социально ориентированным филиалом крупной компании — «Россети Центр». Здесь работают профессионалы высокого уровня, люди ответственные и верные выбранному делу.

Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро».

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгородэнерго#Юбилей#Энергетика#История#Белгород#Россети Центр
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