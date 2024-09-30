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Posted 30 сентября, 11:07

Published 30 сентября, 11:07

Modified 30 сентября, 11:07

Updated 30 сентября, 11:07

Бешенство не первый год остаётся одной из проблем Белгородской области

С начала года животные укусили более 2,5 тысячи белгородцев

30 сентября 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney
Бешенство не первый год остаётся одной из проблем Белгородской области
В субботу, 28 сентября, отмечался Всемирный день борьбы с бешенством. Специалисты Роспотребнадзора подсчитали количество укушенных животными белгородцев, а также проследили за ростом заболеваемости.

За восемь месяцев 2024 года рост заболеваемости бешенством среди животных в Белгородской области вырос в 1,6 раза. Заболевших особей находили в 11 районах. Чаще всего бешенством страдали домашние животные (68,5%), нежели дикие (31,5%).

При этом за медицинской помощью из-за укусов животными обращались 2550 белгородцев. Этот показатель в свою очередь на 0,4% ниже прошлогоднего. Подтвердилось ли у некоторых жителей бешенство или нет, неизвестно.

По последней информации, с начала года в белгородский отдел вирусологии поступило 175 проб патологического материала от животных, из которых 21,7% оказались положительными.

Какие животные в Белгородской области чаще заражаются бешенством?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Бешенство#Укусы#Белгород
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