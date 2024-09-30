С начала года животные укусили более 2,5 тысячи белгородцев

Posted 30 сентября, 11:07
Published 30 сентября, 11:07
Modified 30 сентября, 11:07
Updated 30 сентября, 11:07
За восемь месяцев 2024 года рост заболеваемости бешенством среди животных в Белгородской области вырос в 1,6 раза. Заболевших особей находили в 11 районах. Чаще всего бешенством страдали домашние животные (68,5%), нежели дикие (31,5%).
При этом за медицинской помощью из-за укусов животными обращались 2550 белгородцев. Этот показатель в свою очередь на 0,4% ниже прошлогоднего. Подтвердилось ли у некоторых жителей бешенство или нет, неизвестно.
По последней информации, с начала года в белгородский отдел вирусологии поступило 175 проб патологического материала от животных, из которых 21,7% оказались положительными.
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