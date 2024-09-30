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Posted 30 сентября, 08:00

Published 30 сентября, 08:00

Modified 30 сентября, 08:02

Updated 30 сентября, 08:02

В Белгородской области есть проблемы с подрядчиками при обеспечении жильём сирот

Два проблемных подрядчика: успеют ли обеспечить детей-сирот жильём в 2024 году

30 сентября 2024, 08:00
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области есть проблемы с подрядчиками при обеспечении жильём сирот

Сюжет
Дети-сироты
На оперативном совещании правительства Белгородской области рассказали о ситуации со сдачей и покупкой жилья для детей-сирот. Пять муниципалитетов не сдали ещё ни одного помещения.

В семи муниципалитетах Белгородской области есть проблемы с текущим обеспечением детей-сирот жильём. На сегодня только в пяти районах план выполнили.

Проблемными оказались Ивнянский район, который из плана в три квартиры приобрёл только одну, Борисовский — тоже одну, но из плана в четыре квартиры, подобная ситуация и в Прохоровском районе — из пяти единиц жилья купили только одно. «По нулям» по приобретённому для детей-сирот жилью идут в Корочанском, Ровеньском районах, где готовят документацию по размещению аукционов, Алексеевском округе, Вейделевском и Красногвардейском районах.

«Так как заказчиком у нас тут выступают органы местного самоуправления, прошу взять на личный контроль и все мероприятия организовать до 1 декабря», — заявила Оксана Козлитина, министр строительства Белгородской области.
Гладков: только в Белгородской области нет очереди на жильё для детей-сирот
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Власти обращались в прокуратуру для принятия мер реагирования для недопущения срыва сроков подрядчиками. Это касается двух «сложных» подрядчиков — «Домстрой» и «Белстройинвест».

Дмитрий Гладский, первый замгубернатора, который сейчас заменяет Гладкова, ушедшего в отпуск, назвал ситуацию «наблюдением за проплывающим по реке бревном». Он предложил повторить доклады о проблемах с жильём для детей-сирот на следующем заседании.

«Давайте мы повторим доклад на следующем заседании рабочего часа, потому что там очень много тревожных моментов. Я думаю, будет очень правильно, если Вячеслав Владимирович увидит это сам», — закончил Гладский.
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Дети-сироты#Жилье#Подрядчики#Белгород#Оксана Козлитина
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