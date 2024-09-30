Два проблемных подрядчика: успеют ли обеспечить детей-сирот жильём в 2024 году

Проблемными оказались Ивнянский район, который из плана в три квартиры приобрёл только одну, Борисовский — тоже одну, но из плана в четыре квартиры, подобная ситуация и в Прохоровском районе — из пяти единиц жилья купили только одно. «По нулям» по приобретённому для детей-сирот жилью идут в Корочанском, Ровеньском районах, где готовят документацию по размещению аукционов, Алексеевском округе, Вейделевском и Красногвардейском районах.