Два проблемных подрядчика: успеют ли обеспечить детей-сирот жильём в 2024 году

Posted 30 сентября, 08:00
Published 30 сентября, 08:00
Modified 30 сентября, 08:02
Updated 30 сентября, 08:02
В семи муниципалитетах Белгородской области есть проблемы с текущим обеспечением детей-сирот жильём. На сегодня только в пяти районах план выполнили.
Проблемными оказались Ивнянский район, который из плана в три квартиры приобрёл только одну, Борисовский — тоже одну, но из плана в четыре квартиры, подобная ситуация и в Прохоровском районе — из пяти единиц жилья купили только одно. «По нулям» по приобретённому для детей-сирот жилью идут в Корочанском, Ровеньском районах, где готовят документацию по размещению аукционов, Алексеевском округе, Вейделевском и Красногвардейском районах.
«Так как заказчиком у нас тут выступают органы местного самоуправления, прошу взять на личный контроль и все мероприятия организовать до 1 декабря», — заявила Оксана Козлитина, министр строительства Белгородской области.
Власти обращались в прокуратуру для принятия мер реагирования для недопущения срыва сроков подрядчиками. Это касается двух «сложных» подрядчиков — «Домстрой» и «Белстройинвест».
Дмитрий Гладский, первый замгубернатора, который сейчас заменяет Гладкова, ушедшего в отпуск, назвал ситуацию «наблюдением за проплывающим по реке бревном». Он предложил повторить доклады о проблемах с жильём для детей-сирот на следующем заседании.
«Давайте мы повторим доклад на следующем заседании рабочего часа, потому что там очень много тревожных моментов. Я думаю, будет очень правильно, если Вячеслав Владимирович увидит это сам», — закончил Гладский.
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