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Posted 29 сентября, 15:44

Published 29 сентября, 15:44

Modified 29 сентября, 15:46

Updated 29 сентября, 15:46

Пожар

Горела сухая трава: подробности от белгородского МЧС о задымлении в Валуйском ГО

29 сентября 2024, 15:44
Фото: 1MI
Пожар

Задымление в одном из ГО Белгородской области связано с возгоранием сухой травы

Сюжет
Пожар
Ранее белгородцы сообщали о столбе дыма в Валуйском городском округе. Как сообщило региональное МЧС, около 14:30 поступил звонок о пожаре. Горела сухая трава в хуторе Ромашковке.

Сообщение о задымлении в Валуйском городском округе оказалось возгоранием сухой травы в хуторе Ромашковка, согласно информации МЧС. Пожар не угрожает домам местных жителей и инфраструктуре.

Местные жители позвонили в спецслужбу примерно в половину третьего сегодня днём. Пожарные выехали на место, однако тушение проходило проблемно, т. к. сильный ветер раздувал огонь.

Сообщение о пожаре поступило в 14:20. Сейчас огонь тушат дежурный караул и добровольные пожарные дружины. Тушение осложняется сильным ветром.

На этот раз в Валуйском горокруге: белгорордцы заметили ещё одно сильное задымление
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