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Posted 27 сентября, 11:03

Published 27 сентября, 11:03

Modified 27 сентября, 11:05

Updated 27 сентября, 11:05

Один из аккаунтов администрации Белгорода ВКонтакте взломали

Один из аккаунтов администрации Белгорода ВКонтакте взломали

27 сентября 2024, 11:03
Фото: 1MI
Сюжет
Эксклюзив
На странице Департамента по развитию городских территорий администрации Белгорода ВКонтакте появились записи о розыгрыше PlayStation 4.

Вечером 22 сентября журналисты Бел.ру в профиле Департамента по развитию городских территорий Белгорода в социальной сети ВКонтакте заметили серию постов о розыгрыше PlayStation 4. При этом в сообщениях была ссылка на вредоносный сайт. В постах также утверждалось, что итоги уже подведены. Победители были отмечены в комментариях.

По всей видимости, аккаунт департамента взломали. Сейчас она недоступна для пользователей, а на её месте высвечивается сообщение о нарушении правил сайта. Надеемся, в результате этих действий никто не пострадал.

Фото: bel.ru
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