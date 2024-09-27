Один из аккаунтов администрации Белгорода ВКонтакте взломали

Вечером 22 сентября журналисты Бел.ру в профиле Департамента по развитию городских территорий Белгорода в социальной сети ВКонтакте заметили серию постов о розыгрыше PlayStation 4. При этом в сообщениях была ссылка на вредоносный сайт. В постах также утверждалось, что итоги уже подведены. Победители были отмечены в комментариях.