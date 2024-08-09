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Глава Белгородского района опровергла слухи об эвакуации жителей

Белгородцам звонят из администрации и просят готовиться к эвакуации. Что происходит?

9 августа 2024, 09:51
Фото: 1MI

Глава Белгородского района опровергла слухи об эвакуации жителей

Из-за обострившейся после атаки ВСУ ситуации в Курской области среди белгородцев начали распространяться слухи о возможной эвакуации. Одной из жительниц посёлка Майский позвонили из администрации и призвали готовиться к отъезду. Глава Белгородского района Анна Куташова развеяла опасения людей.

Жители Белгородского района обеспокоены слухами об эвакуации населения. В частности, жительница посёлка Майский рассказала, что недавно ей позвонили из якобы администрации и сообщили, что собирают информацию о населении. Её вместе с семьёй попросили готовиться к возможному отъезду. Причиной назвали эвакуацию жителей села Ясные Зори.

Женщина утверждает, что звук был плохого качества — «всё шуршало», но голос не принадлежал ни главе администрации Майского сельского поселения Александру Чернобровенко, ни его заместителю Максиму Литвину.

«Спрашивали о составе семьи, технике, машинах и так далее. Скажите, правда ли администрация собирает такую информацию? И если да, правда ли нам готовиться к эвакуации?» — спросила обеспокоенная белгородка.

Анна Куташова, глава администрации Белгородского района, похвалила женщину за бдительность и подтвердила, что информация об эвакуации является ложной. Она подчеркнула, что администрация не занимается сбором данных жителей.

«Если вы не уверены, что это работник администрации, обязательно уточните или переспросите, перезвоните в администрацию поселения либо уточните в официальных источниках», — подытожила глава района.

Отметим, что 8 августа власти призвали уехать жителей села Колотиловка Краснояружского района. В последние дни обстрелы населённого пункта участились, находиться там стало небезопасно.

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