Белгородцам звонят из администрации и просят готовиться к эвакуации. Что происходит?

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Жители Белгородского района обеспокоены слухами об эвакуации населения. В частности, жительница посёлка Майский рассказала, что недавно ей позвонили из якобы администрации и сообщили, что собирают информацию о населении. Её вместе с семьёй попросили готовиться к возможному отъезду. Причиной назвали эвакуацию жителей села Ясные Зори.
Женщина утверждает, что звук был плохого качества — «всё шуршало», но голос не принадлежал ни главе администрации Майского сельского поселения Александру Чернобровенко, ни его заместителю Максиму Литвину.
«Спрашивали о составе семьи, технике, машинах и так далее. Скажите, правда ли администрация собирает такую информацию? И если да, правда ли нам готовиться к эвакуации?» — спросила обеспокоенная белгородка.
Анна Куташова, глава администрации Белгородского района, похвалила женщину за бдительность и подтвердила, что информация об эвакуации является ложной. Она подчеркнула, что администрация не занимается сбором данных жителей.
«Если вы не уверены, что это работник администрации, обязательно уточните или переспросите, перезвоните в администрацию поселения либо уточните в официальных источниках», — подытожила глава района.
Отметим, что 8 августа власти призвали уехать жителей села Колотиловка Краснояружского района. В последние дни обстрелы населённого пункта участились, находиться там стало небезопасно.