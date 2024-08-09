Белгородцам звонят из администрации и просят готовиться к эвакуации. Что происходит?

Жители Белгородского района обеспокоены слухами об эвакуации населения. В частности, жительница посёлка Майский рассказала, что недавно ей позвонили из якобы администрации и сообщили, что собирают информацию о населении. Её вместе с семьёй попросили готовиться к возможному отъезду. Причиной назвали эвакуацию жителей села Ясные Зори.