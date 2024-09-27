Костотряс: когда и где был создан первый двухколесный велосипед?

А вообще, изначально придумали и создали железного коня у нас, в России. Случилось это в Нижнем Тагиле. Крепостной Пожвинского завода Ефим Артамонов, уроженец Прикамья, изобрел велосипед-самокат в 1800 году. Дело в том, что ему часто поручали отнести тяжелые грузы на Демидовский завод. А расстояние между предприятиями было большое — примерно 85 километров. Вот Ефим и придумал, как облегчить себе задачу.