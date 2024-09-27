Костотряс: когда и где был создан первый двухколесный велосипед?

Posted 27 сентября, 04:35
Published 27 сентября, 04:35
Modified 27 сентября, 04:35
Updated 27 сентября, 04:35
Официальной датой изобретения велосипеда является 1817 год, потому что тогда немецкий барон Карл Дрез оформил патент на свое изобретение. Оно не имело педалей и нужно было отталкиваться ногами.
А вообще, изначально придумали и создали железного коня у нас, в России. Случилось это в Нижнем Тагиле. Крепостной Пожвинского завода Ефим Артамонов, уроженец Прикамья, изобрел велосипед-самокат в 1800 году. Дело в том, что ему часто поручали отнести тяжелые грузы на Демидовский завод. А расстояние между предприятиями было большое — примерно 85 километров. Вот Ефим и придумал, как облегчить себе задачу.
Конструкция максимально походила на современный велосипед: два колеса, педали и руль. Изобретение было сделано полностью из железа. Шин на колёсах не было, что и говорить о мягком сидении. Из-за таких «удобств» велосипед получил название «костотряс».
Вскоре чудо-машину Артамонова заметили и отправили его в Петроград на коронацию Александра I. Конечно, изобретатель поехал на своем творении. Путешествие выдалось долгим: от Нижнего Тагила до Питера примерно 2200 километров, а велосипед развивал максимальную скорость 10 км/час.
Чудо техники настолько удивила молодого императора, что он распорядился дать 25 золотых, а также даровал ему вольную. Сам велосипед забрали и определили в царскую коллекцию редкостей, после чего о нём забыли. Только через семь лет в Париже сделали нечто похожее, но из дерева и без колёс.
Сейчас подлинное изобретение Артамонова находится Нижнетагильском краеведческом музее. Его точная копия есть в Политехническом музее в Москве.
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