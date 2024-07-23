К морю на велосипеде за 10 дней: белгородские путешественники продолжают удивлять

Туристы из Старого Оскола добрались в Анапу на велосипедах

Андрей Кузнецов и Сергей Титков — велотуристы из Старого Оскола. Недавно они отправились в путешествие длиной в 1140 километров. Мужчины ночевали в палатках, смогли посетить более пяти городов и добрались до Анапы. Подробности сообщил «ОК! Старый Оскол».