К морю на велосипеде за 10 дней: белгородские путешественники продолжают удивлять

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Андрей Кузнецов и Сергей Титков, коллеги из Старого Оскола, решили отправиться в велосипедное путешествие до Анапы. За десять дней они преодолели 1140 километров и побывали во многих интересных местах.
Путешествие началось с родного города велотуристов. По пути они посетили Россошь, Острогожск, Богучар, Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский и другие места.
Мужчины ночевали в палатках, а днём наслаждались природой и городскими достопримечательностями. Добравшись до Анапы, они продолжили отдых в санатории.
В Старый Оскол Андрей и Сергей вернулись на поезде, отправив велосипеды транспортной компанией.
Недавно ещё один белгородец отправился в путешествие на «железном коне». Мотоциклист Дмитрий Туголуков из Старого Оскола преодолел 8,3 тысячи километров, посетив несколько стран и увидев четыре моря.