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Published Сегодня, 09:37

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Андрей Кузнецов и Сергей Титков

К морю на велосипеде за 10 дней: белгородские путешественники продолжают удивлять

23 июля 2024, 09:37
Фото: группа ОЭМК им. А. А. Угарова в ВК
Андрей Кузнецов и Сергей Титков

Туристы из Старого Оскола добрались в Анапу на велосипедах

Андрей Кузнецов и Сергей Титков — велотуристы из Старого Оскола. Недавно они отправились в путешествие длиной в 1140 километров. Мужчины ночевали в палатках, смогли посетить более пяти городов и добрались до Анапы. Подробности сообщил «ОК! Старый Оскол».
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Туризм

Андрей Кузнецов и Сергей Титков, коллеги из Старого Оскола, решили отправиться в велосипедное путешествие до Анапы. За десять дней они преодолели 1140 километров и побывали во многих интересных местах.

Путешествие началось с родного города велотуристов. По пути они посетили Россошь, Острогожск, Богучар, Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский и другие места.

Мужчины ночевали в палатках, а днём наслаждались природой и городскими достопримечательностями. Добравшись до Анапы, они продолжили отдых в санатории.

В Старый Оскол Андрей и Сергей вернулись на поезде, отправив велосипеды транспортной компанией.

Недавно ещё один белгородец отправился в путешествие на «железном коне». Мотоциклист Дмитрий Туголуков из Старого Оскола преодолел 8,3 тысячи километров, посетив несколько стран и увидев четыре моря.

Фотографии из путешествия белгородцевФотографии из путешествия белгородцев
Фотографии из путешествия белгородцевФотографии из путешествия белгородцев
Фотографии из путешествия белгородцевФотографии из путешествия белгородцев
Фотографии из путешествия белгородцев
Фото: группа ОЭМК им. А. А. Угарова в ВК
Путешественник из Белгородской области добрался до Стамбула на мотоцикле
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#Валерия Колесникова#Общество#Старый Оскол#Туризм#Велосипед#Новости Старого Оскола#Путешествие#Анапа#Санаторий#Белгород
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