Опасные два колеса: сколько аварий с велосипедами происходит в Белгородской области?

По информации ведомства, в 2022 году в Белгородской агломерации с участием велосипедистов произошло 26 аварий. Из них в 11 случаях были пострадавшие. Ранения различной степени тяжести получили 11 человек. Всего по вине велосипедистов в 2022 году случилось три аварии.