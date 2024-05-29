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Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

В Белгородской агломерации за три года произошло 64 аварии при участии велосипед

Опасные два колеса: сколько аварий с велосипедами происходит в Белгородской области?

29 мая 2024, 14:37
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской агломерации за три года произошло 64 аварии при участии велосипед

С начала текущего года в регионе с участием велосипедистов произошло восемь аварий. В пяти случаях были пострадавшие. Два человека погибли. Подробности Бел.Ру сообщили в региональном управлении МВД.
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ДТП

По информации ведомства, в 2022 году в Белгородской агломерации с участием велосипедистов произошло 26 аварий. Из них в 11 случаях были пострадавшие. Ранения различной степени тяжести получили 11 человек. Всего по вине велосипедистов в 2022 году случилось три аварии.

В 2023 году с участием велосипедистов случилось 30 ДТП. Из них одна авария произошла по вине велосипедиста. Всего в прошлом году при участии велосипедистов зарегистрировали 12 ДТП с пострадавшими. Один человек погиб, а 13 получили травмы различной степени тяжести.

А в текущем году произошло восемь аварий при участии велосипедистов. В пяти случаях были пострадавшие. В итоге два человека погибли, а четыре получили травмы. Во всех ДТП виновниками велосипедисты не были.

В ведомстве отметили, что виновники аварий могут нести как административную, так и уголовную ответственность. Всё зависит от тяжести получения травм пострадавшими. В целом нарушителям может грозить как штраф, так и принудительные работы.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#ДТП#Пострадавшие#Штраф#Погибшие#Эксклюзив#Велосипедисты#Белгород#Уголовная ответственность#Ранения
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