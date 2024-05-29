Опасные два колеса: сколько аварий с велосипедами происходит в Белгородской области?

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
По информации ведомства, в 2022 году в Белгородской агломерации с участием велосипедистов произошло 26 аварий. Из них в 11 случаях были пострадавшие. Ранения различной степени тяжести получили 11 человек. Всего по вине велосипедистов в 2022 году случилось три аварии.
В 2023 году с участием велосипедистов случилось 30 ДТП. Из них одна авария произошла по вине велосипедиста. Всего в прошлом году при участии велосипедистов зарегистрировали 12 ДТП с пострадавшими. Один человек погиб, а 13 получили травмы различной степени тяжести.
А в текущем году произошло восемь аварий при участии велосипедистов. В пяти случаях были пострадавшие. В итоге два человека погибли, а четыре получили травмы. Во всех ДТП виновниками велосипедисты не были.
В ведомстве отметили, что виновники аварий могут нести как административную, так и уголовную ответственность. Всё зависит от тяжести получения травм пострадавшими. В целом нарушителям может грозить как штраф, так и принудительные работы.