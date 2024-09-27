Что необходимо сделать перед строительством дома: юридические тонкости

Posted 27 сентября, 15:03
Published 27 сентября, 15:03
Modified 27 сентября, 15:05
Updated 27 сентября, 15:05
В течение 1-2 дней после подписания договора купли—продажи специалисты БИК направят вам на электронную почту номер КУВД (уникальный код для прохождения регистрации) и квитанцию на оплату госпошлины (на земельный участок для ИЖС—350 рублей).
После получения номера КУВД и квитанции (квитанцию можно оплатить в мобильном банке или в МФЦ при регистрации) необходимо отправиться в любой МФЦ для прохождения процедуры регистрации права собственности (другое название «Сдача дополнительных документов»).
Итогом этого шага станет получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Получить ее можно как МФЦ, так и через Госуслуги. Выписка из ЕГРН — это ваш главный правоустанавливающий документ, который содержит всю информацию о земельном участке. Не теряйте его!
Вы зарегистрировали право собственности, поздравляем!
Теперь пора получить почтовый адрес. Это необходимо, чтобы подать уведомление о планируемом строительстве и подключиться к инженерным коммуникациям. Подготовьте выписку из ЕГРН и паспорт, и отправляйтесь в администрацию вашего поселения или в МФЦ.
После рассмотрения заявки вам присвоят почтовый адрес. На данном этапе его нужно зарегистрировать. Для этого с постановлением о присвоении адреса обратитесь в МФЦ. После присвоения адреса его нужно зарегистрировать, а затем обновить выписку ЕГРН.
Перед тем, как начать строительство, БИК рекомендует заказать градостроительный план. Это документ, в котором указывают строительные характеристики и ограничения территории, а также информация о том, где и что можно строить на участке. Заказать или получить градостроительный план может только собственник земельного участка через портал Госуслуг или в МФЦ.
Подача уведомления о планируемом строительстве — обязательный шаг перед началом строительства. Приступать к возведению дома можно только после получения от администрации подтверждения о соответствии будущего здания установленным нормам.
Для подачи уведомления вам понадобятся: выписка из ЕГРН, проект (если есть), паспорт. Воспользоваться можно уже знакомыми сервисами Госуслуг или МФЦ.
Все шаги — от получения почтового адреса до уведомления о строительстве можно легко пройти благодаря сервисам МФЦ mfc31.ru и портала Госуслуг. gosuslugi.ru.
Кроме того, специалисты БИК разработали для клиентов комплекс услуг, который упростит процедуру оформления строительства жилого дома.
Подробности — на сайте БИК.
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