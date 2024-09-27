Что необходимо сделать перед строительством дома: юридические тонкости

Перед тем, как начать строительство, БИК рекомендует заказать градостроительный план. Это документ, в котором указывают строительные характеристики и ограничения территории, а также информация о том, где и что можно строить на участке. Заказать или получить градостроительный план может только собственник земельного участка через портал Госуслуг или в МФЦ.