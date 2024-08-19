От брони до подключения к сетям: как без труда построить дом в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Строительство собственного дома — это не только значимое, но и полезное начинание для каждого человека. Однако прежде чем приступить к этому процессу, важно тщательно всё спланировать. С чего же начать?
Первый шаг — приобретение земельного участка. В АО «БИК» это можно сделать безопасно и выгодно. Началом станет бронирование участка, который можно оформить через официальный сайт или обратиться в офис продаж в Белгороде.
После подтверждения бронирования в течение 14 рабочих дней организуют показ с участием геодезистов, что является необходимой процедурой.
После осмотра и положительного решения о покупке специалисты компании БИК отправят квитанцию для внесения первоначального взноса. Если планируется покупка участка с использованием льгот, то предоставят список документов, которые нужно собрать.
После оплаты или предоставления документов в течение двух рабочих недель состоится заключение сделки купли-продажи в офисе.
В контракт будет включено:
После подписания договора нужно зарегистрировать передачу собственности в Росреестре. Полноправным владельцем можно стать только после регистрации участка и внесения данных в базу ЕГРН. Выписка из которого будет подтверждением прав, её можно будет использовать при проведении различных операций.
Для своих клиентов АО «БИК» разработало программу лояльности, в которой есть специальные скидки и бонусы на наиболее популярные строительные и отделочные материалы и услуги от партнёров.
Пошаговую инструкцию о том, как построить дом в сотрудничестве с БИК, можно изучить на официальном сайте. В ней подробно рассказывается о каждом этапе строительства, включая сроки выполнения и порядок обращения в инстанции.
Для приобретения земельных участков можно обратиться в офис продаж компании в Белгороде по адресу ул. Князя Трубецкого, 28 или по телефону горячей линии 8 800 301 29 31. Специалисты готовы ответить на все вопросы и помочь с выбором.
Стоит отметить, что БИК имеет многолетний опыт в сфере недвижимости, специалисты знают все тонкости земельных сделок и гарантируют их безопасность и прозрачность.
Вам подберут предложение с учётом ваших потребностей, желаний и финансовых возможностей так, что строительство дома станет приятным и эффективным.