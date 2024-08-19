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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В БИК напомнили о пошаговой инструкции строительства дома в Белгородской области

От брони до подключения к сетям: как без труда построить дом в Белгородской области

19 августа 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney
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В БИК напомнили о пошаговой инструкции строительства дома в Белгородской области

Владение частным домом даёт ряд преимуществ, побуждая большее число людей пересмотреть свой жилищный выбор. От благоустроенной террасы до просторной зоны барбекю — частный оазис станет идеальным местом для создания воспоминаний. Как без труда построить дом в Белгородской области, рассказали в БИК.

Строительство собственного дома — это не только значимое, но и полезное начинание для каждого человека. Однако прежде чем приступить к этому процессу, важно тщательно всё спланировать. С чего же начать?

Первый шаг — приобретение земельного участка. В АО «БИК» это можно сделать безопасно и выгодно. Началом станет бронирование участка, который можно оформить через официальный сайт или обратиться в офис продаж в Белгороде.

После подтверждения бронирования в течение 14 рабочих дней организуют показ с участием геодезистов, что является необходимой процедурой.

После осмотра и положительного решения о покупке специалисты компании БИК отправят квитанцию для внесения первоначального взноса. Если планируется покупка участка с использованием льгот, то предоставят список документов, которые нужно собрать.

После оплаты или предоставления документов в течение двух рабочих недель состоится заключение сделки купли-продажи в офисе.

В контракт будет включено:

  • подробное описание объекта сделки (размер, адрес, категория, данные государственного кадастра);
  • обязательства и права участников;
  • стоимость участка и порядок расчётов.

После подписания договора нужно зарегистрировать передачу собственности в Росреестре. Полноправным владельцем можно стать только после регистрации участка и внесения данных в базу ЕГРН. Выписка из которого будет подтверждением прав, её можно будет использовать при проведении различных операций.

Для своих клиентов АО «БИК» разработало программу лояльности, в которой есть специальные скидки и бонусы на наиболее популярные строительные и отделочные материалы и услуги от партнёров.

Пошаговую инструкцию о том, как построить дом в сотрудничестве с БИК, можно изучить на официальном сайте. В ней подробно рассказывается о каждом этапе строительства, включая сроки выполнения и порядок обращения в инстанции.

Для приобретения земельных участков можно обратиться в офис продаж компании в Белгороде по адресу ул. Князя Трубецкого, 28 или по телефону горячей линии 8 800 301 29 31. Специалисты готовы ответить на все вопросы и помочь с выбором.

Стоит отметить, что БИК имеет многолетний опыт в сфере недвижимости, специалисты знают все тонкости земельных сделок и гарантируют их безопасность и прозрачность.

Вам подберут предложение с учётом ваших потребностей, желаний и финансовых возможностей так, что строительство дома станет приятным и эффективным.

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