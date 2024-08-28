БИК предоставляет покупку земли под ИЖС на спецусловиях для белгородских льготников

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Основой работы БИК является обеспечение комфортного будущего своих клиентов и стремление создать для них все условия в предоставлении земельного ресурса, так как в компании понимают, как важно иметь собственное жильё.
На данный момент в 11 муниципалитетах Белгородской области земельные участки для ИЖС на специальных условиях доступны следующим категориям граждан:
Так, участок в посёлке Троицкий Губкинского горокруга доступен по цене 35 тыс. рублей, в посёлке Красный Остров Чернянского района — 32 тыс. рублей. Если площадь участков превышает 1599 м², его стоимость пересчитывается.
Чтобы воспользоваться льготным предложением, необходимо обратиться в АО «БИК» с документами, подтверждающими соответствующий статус, выбрать и забронировать участок, а после — заключить договор. Построить и ввести дом в эксплуатацию необходимо за семь лет.
Забронировать участок можно на портале bik31.ru. Также можно получить консультацию специалиста по адресу: г. Белгород, улица Князя Трубецкого, 28, а также по номеру телефона 8 800 301 29 31 (доб. 1).