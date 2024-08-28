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Жильё

БИК предоставляет покупку земли под ИЖС на спецусловиях для белгородских льготников

28 августа 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney
Жильё
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Корпорация продолжает реализацию программы по предоставлению льгот на приобретение земельных участков.

Основой работы БИК является обеспечение комфортного будущего своих клиентов и стремление создать для них все условия в предоставлении земельного ресурса, так как в компании понимают, как важно иметь собственное жильё.

На данный момент в 11 муниципалитетах Белгородской области земельные участки для ИЖС на специальных условиях доступны следующим категориям граждан:

  • Молодым семьям (возраст каждого из супругов не должен превышать 35-ти лет)
  • Инвалидам 1-й, 2-й, 3-й группы
  • Родителям, на иждивении которых находится ребёнок-инвалид
  • Ветеранам боевых действий
  • Членам семей граждан, погибших при прохождении военной службы по контракту, по призыву по мобилизации, или заключивших контракт о добровольном содействии Вооруженным Силам Российской Федерации, принимавшим участие в проведении специальной военной операции на территории Украины, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей
  • Ветеранам труда
  • Участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
  • Семьям, взявшим опекунство над детьми-сиротами
  • Неполным семьям, состоящим из одного родителя
  • Гражданам, жилище которых разрушено в результате стихийного бедствия, террористического акта, военных действий или по причине аварийного состояния стало непригодным для проживания
  • Гражданам, прибывшим на новое место жительства в результате вынужденного переселения
  • Работникам государственных (муниципальных) органов власти, государственных (муниципальных) унитарные предприятий и учреждений, правоохранительных органов РФ
  • Участникам СВО

Так, участок в посёлке Троицкий Губкинского горокруга доступен по цене 35 тыс. рублей, в посёлке Красный Остров Чернянского района — 32 тыс. рублей. Если площадь участков превышает 1599 м², его стоимость пересчитывается.

Чтобы воспользоваться льготным предложением, необходимо обратиться в АО «БИК» с документами, подтверждающими соответствующий статус, выбрать и забронировать участок, а после — заключить договор. Построить и ввести дом в эксплуатацию необходимо за семь лет.

Забронировать участок можно на портале bik31.ru. Также можно получить консультацию специалиста по адресу: г. Белгород, улица Князя Трубецкого, 28, а также по номеру телефона 8 800 301 29 31 (доб. 1).

От брони до подключения к сетям: как без труда построить дом в Белгородской области
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
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