bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 13:04

Published 26 сентября, 13:04

Modified 26 сентября, 13:04

Updated 26 сентября, 13:04

Прогноз погоды на 27 сентября в Белгородской области

Утепляться рано? В Белгородской области снова потеплеет

26 сентября 2024, 13:04
Фото: Изображение Midjourney
Прогноз погоды на 27 сентября в Белгородской области

В пятницу в Белгородской области станет теплее

Сюжет
Погода
Осень пока не закрепилась в регионе. Жителей Белгородской области ожидает приятный тёплый день без дождей, но с ветром. И ночи становятся всё холоднее. Максимальная температура днём в регионе составит +26 °C, сообщают в управлении МЧС.

В последний рабочий день недели, 27 сентября, Белгородской области ожидается тёплая погода. Днём температура поднимется до +26 °C, ночью опустится до +13 °C. В Белгороде будет чуть прохладнее: днём до +25 °C, а ночью — до +13 °C.

Осадков не ожидается, но будет ветрено. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 8–13 м/с, днём местами порывы могут достигать 16 м/c.

Синоптики обещали, что осень начнёт вступать в свои права где-то к концу сентября. Сейчас всё холоднее становятся ночи.

Ночи станут холоднее: как изменится погода в Белгороде к концу сентября
Узнать подробнее
Читайте также:
Прохлада и ветер: с четверга белгородцам стоит начать утеплятьсяСентябрь почти закончился, а дождей всё нет: что с погодой в Белгородской области?От осени пока только прохлада: белгородцы могут не бояться внезапного дождя
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Погода#Температура#Новости Белгорода#Ветер#Белгород#Осадки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика