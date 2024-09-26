Утепляться рано? В Белгородской области снова потеплеет

В пятницу в Белгородской области станет теплее

Сюжет Погода

Осень пока не закрепилась в регионе. Жителей Белгородской области ожидает приятный тёплый день без дождей, но с ветром. И ночи становятся всё холоднее. Максимальная температура днём в регионе составит +26 °C, сообщают в управлении МЧС.