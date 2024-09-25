Спасателям пришлось искать в лесу пенсионерку, ушедшую за боярышником

74-летняя жительница Орловской области в одиночку пошла в лес за боярышником, а ближе к вечеру позвонила своим родственникам и сообщила, что самостоятельно вернуться не может — повредила ногу, что не позволяет ей идти. После этой информации началась спасательная операция, в которой участвовали сотрудники МЧС.