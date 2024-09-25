Спасателям пришлось искать в лесу пенсионерку, ушедшую за боярышником

Posted 25 сентября, 16:02
Published 25 сентября, 16:02
Modified 25 сентября, 16:02
Updated 25 сентября, 16:02
74-летняя жительница Орловской области в одиночку пошла в лес за боярышником, а ближе к вечеру позвонила своим родственникам и сообщила, что самостоятельно вернуться не может — повредила ногу, что не позволяет ей идти. После этой информации началась спасательная операция, в которой участвовали сотрудники МЧС.
Женщина смогла рассказать только то, что находилась в каком-то поле. Более точную информацию о своём местоположении она предоставить не смогла, но всегда находилась на связи со своими родственниками и со спасателями.
«Чтобы привлечь внимание, использовался спецсигнал пожарного автомобиля. Благодаря всему этому, удалось установить, что она находится между деревнями Фандеева и Полозовские Дворы Орловского муниципального округа. Женщину обнаружили её родственники», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
После успешного завершения спасательной операции пенсионерку доставили в больницу.