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Posted 25 сентября, 16:02

Published 25 сентября, 16:02

Modified 25 сентября, 16:02

Updated 25 сентября, 16:02

Спасателям пришлось искать в лесу пенсионерку, ушедшую за боярышником

Спасателям пришлось искать в лесу пенсионерку, ушедшую за боярышником

25 сентября 2024, 16:02
Фото: Изображение Midjourney
Женщина отправилась в лес в одиночку, но во время сбора боярышника повредила ногу и не смогла вернуться. В том месте, где она находилась, ловила связь, поэтому она сумела позвонить своим родственникам и рассказать о случившемся, пишет «Орелtimes».

74-летняя жительница Орловской области в одиночку пошла в лес за боярышником, а ближе к вечеру позвонила своим родственникам и сообщила, что самостоятельно вернуться не может — повредила ногу, что не позволяет ей идти. После этой информации началась спасательная операция, в которой участвовали сотрудники МЧС.

Женщина смогла рассказать только то, что находилась в каком-то поле. Более точную информацию о своём местоположении она предоставить не смогла, но всегда находилась на связи со своими родственниками и со спасателями.

«Чтобы привлечь внимание, использовался спецсигнал пожарного автомобиля. Благодаря всему этому, удалось установить, что она находится между деревнями Фандеева и Полозовские Дворы Орловского муниципального округа. Женщину обнаружили её родственники», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

После успешного завершения спасательной операции пенсионерку доставили в больницу.

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#Александра Склярова#Общество#Лес#Пенсионерка#Пропала#Орёл
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