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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Цемзавод в Белгороде отказался от иска в арбитражном суде к Росприроднадзору

Из суда в суд: почему цемзавод в Белгороде отказался от иска к Росприроднадзору?

4 июля 2024, 06:05
Фото: 1MI

Цемзавод в Белгороде отказался от иска в арбитражном суде к Росприроднадзору

Согласно определению Арбитражного суда Белгородской области, ЗАО «Белгородский цемент» подало заявление об отказе от иска со ссылкой на рассмотрение дела в Октябрьском райсуде.

Также перед этим от представителя Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора поступило ходатайство о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда. После подачи истцом заявления об отказе от иска ходатайство ведомство попросило оставить без внимания.

По итогу суд определил принять отказ ЗАО «Белгородский цемент» от заявления, а также прекратить производство по делу. Цемзаводу также вернули пошлину в размере 3 тыс. рублей.

Что касается гражданского дела в Октябрьском райсуде, то его рассматривают с 16 февраля 2024 года. Судья — Римма Гладченко, а от Росприроднадзора выступает Вячеслав Перегудов, заместитель руководителя управления из Воронежа.

Напомним, что изначально в своём исковом заявлении цемзавод требовал признать незаконным отказ РПН в лице Перегудова продлить сроки устранения выявленных 27 октября 2023 года нарушений до 1 июля 2024 года.

Отметим, что ЗАО «Белгородский цемент» также обращалось в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением к УФНС по региону. Редакция Бел.Ру попыталась выяснить подробности, отправив запросы обеим сторонам.

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