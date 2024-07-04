Из суда в суд: почему цемзавод в Белгороде отказался от иска к Росприроднадзору?

Также перед этим от представителя Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора поступило ходатайство о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда. После подачи истцом заявления об отказе от иска ходатайство ведомство попросило оставить без внимания.