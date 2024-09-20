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Posted 20 сентября, 11:06

Published 20 сентября, 11:06

Modified 20 сентября, 11:06

Updated 20 сентября, 11:06

Тонометров не хватало в белгородских ФАПах

Тонометров и дефибрилляторов не хватало в белгородских ФАПах, дело дошло до суда

20 сентября 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney
Тонометров не хватало в белгородских ФАПах

В белгородском ФАПе недостающее оборудование появилось только после иска в суд

Сюжет
Медицина
Несколько единиц медоборудования не хватало в фельдшерско-акушерских пунктах Губкинской ЦРБ. Главврачу внесли представление, но его требования выполнили не сразу, сообщили в региональной прокуратуре.

Региональная прокуратура выяснила, что фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в Губкинском округе, были недостаточно оснащены медицинским оборудованием, которое необходимо по законодательству.

Чтобы исправить сиутацию, прокурор внёс представление в адрес главного врача ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ», однако тот так и не устранил недочёты. Из-за этого губкинский прокурор обратился в суд с требованием оснастить ФАПы необходимым оборудованием.

Губкинский городской суд удовлетворил иск, а главврач выполнил требования в полном объёме. В ФАПы поставили концентраторы кислорода, дефибрилляторы, анализаторы гемоглобина крови и тонометры.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Медицина#Прокуратура#Фап#Суд#Медицинское оборудование#Белгород#Губкинский горокруг#Тонометры
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