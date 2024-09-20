Тонометров и дефибрилляторов не хватало в белгородских ФАПах, дело дошло до суда

Чтобы исправить сиутацию, прокурор внёс представление в адрес главного врача ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ», однако тот так и не устранил недочёты. Из-за этого губкинский прокурор обратился в суд с требованием оснастить ФАПы необходимым оборудованием.