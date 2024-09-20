Тонометров и дефибрилляторов не хватало в белгородских ФАПах, дело дошло до суда

Posted 20 сентября, 11:06
Published 20 сентября, 11:06
Modified 20 сентября, 11:06
Updated 20 сентября, 11:06
Региональная прокуратура выяснила, что фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в Губкинском округе, были недостаточно оснащены медицинским оборудованием, которое необходимо по законодательству.
Чтобы исправить сиутацию, прокурор внёс представление в адрес главного врача ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ», однако тот так и не устранил недочёты. Из-за этого губкинский прокурор обратился в суд с требованием оснастить ФАПы необходимым оборудованием.
Губкинский городской суд удовлетворил иск, а главврач выполнил требования в полном объёме. В ФАПы поставили концентраторы кислорода, дефибрилляторы, анализаторы гемоглобина крови и тонометры.