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Posted 25 сентября, 10:21

Published 25 сентября, 10:21

Modified 25 сентября, 10:21

Updated 25 сентября, 10:21

В России может измениться перечень вступительных испытаний для приёма в вузы

Поступить в вуз теперь станет сложнее? Что не так с новой инициативой Минобрнауки

25 сентября 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney
В России может измениться перечень вступительных испытаний для приёма в вузы

Минобрнауки РФ представило новый проект перечня вступительных испытаний

Сюжет
Образование
Министерство науки и высшего образования РФ представило проект перечня вступительных испытаний для приёма абитуриентов в вузы. Если его согласуют, то он может быть актуален уже с 1 марта 2025 года. Почему не все педагоги, родители и выпускники рады, объясняют «Новые известия».

Минобрнауки РФ опубликовало свежий список рекомендаций по вступительным экзаменам для приёма абитуриентов на программы бакалавриата и специалитета. Если правила утвердят, возможно, будет сложнее поступить в университеты.

Проект пока предлагается обсудить с привлечением общественности, это не итоговый вариант. Однако, если его согласуют, новые правила могут быть актуальны уже в следующем году.

Сейчас вузы опираются на перечень, установленный ещё в 2021 году. А что же предлагается в новом проекте?

Прежде всего, если ранее для поступления на большинство специальностей вузов было достаточно результатов трёх ЕГЭ, то теперь количество экзаменов может увеличиться на некоторых направлениях. В новом варианте проекта от министерства встречаются комбинации из четырёх и даже пяти видов ЕГЭ.

Меняется и состав предметов. Например, на технические специальности вместо математики могут потребовать сдачу физики. Для специальности «Фундаментальная и прикладная химия» вместе с русским языком необходимо будет сдать не только ЕГЭ по химии — в список могут попасть физика, математика, информатика, биология.

Также заметно, что популярный у школьников предмет — обществознание — исчез из многих списков.

Министерство объяснило логику новых решений практическими соображениями. Основная цель — принять самых подготовленных и мотивированных абитуриентов на все направления и специальности для будущего решения задач развития страны.

Опасения у педагогического сообщества, родителей и самих выпускников школ вызывает не только смена предметов. Есть ещё одно но: если проект одобрят, он будет актуален уже с 1 марта 2025 года.

Согласно действующим правилам вузы должны опубликовать правила приёма с перечнями всех испытаний до 20 января 2025 года. Затем выпускникам остаётся всего 10 дней на изучение списков и подачу заявлений на сдачу ЕГЭ по конкретным предметам до 1 февраля. Это означает, что у учеников остаётся очень мало времени на подготовку к важным экзаменам.

Многие родители и преподаватели разделяют опасения. Представители вузов отмечают, что такие изменения нужно вводить плавно, чтобы не повлиять отрицательно на качество подготовки абитуриентов и их будущее.

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