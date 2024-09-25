Поступить в вуз теперь станет сложнее? Что не так с новой инициативой Минобрнауки

Согласно действующим правилам вузы должны опубликовать правила приёма с перечнями всех испытаний до 20 января 2025 года. Затем выпускникам остаётся всего 10 дней на изучение списков и подачу заявлений на сдачу ЕГЭ по конкретным предметам до 1 февраля. Это означает, что у учеников остаётся очень мало времени на подготовку к важным экзаменам.