Поступить в вуз теперь станет сложнее? Что не так с новой инициативой Минобрнауки

Posted 25 сентября, 10:21
Published 25 сентября, 10:21
Modified 25 сентября, 10:21
Updated 25 сентября, 10:21
Минобрнауки РФ опубликовало свежий список рекомендаций по вступительным экзаменам для приёма абитуриентов на программы бакалавриата и специалитета. Если правила утвердят, возможно, будет сложнее поступить в университеты.
Проект пока предлагается обсудить с привлечением общественности, это не итоговый вариант. Однако, если его согласуют, новые правила могут быть актуальны уже в следующем году.
Сейчас вузы опираются на перечень, установленный ещё в 2021 году. А что же предлагается в новом проекте?
Прежде всего, если ранее для поступления на большинство специальностей вузов было достаточно результатов трёх ЕГЭ, то теперь количество экзаменов может увеличиться на некоторых направлениях. В новом варианте проекта от министерства встречаются комбинации из четырёх и даже пяти видов ЕГЭ.
Меняется и состав предметов. Например, на технические специальности вместо математики могут потребовать сдачу физики. Для специальности «Фундаментальная и прикладная химия» вместе с русским языком необходимо будет сдать не только ЕГЭ по химии — в список могут попасть физика, математика, информатика, биология.
Также заметно, что популярный у школьников предмет — обществознание — исчез из многих списков.
Министерство объяснило логику новых решений практическими соображениями. Основная цель — принять самых подготовленных и мотивированных абитуриентов на все направления и специальности для будущего решения задач развития страны.
Опасения у педагогического сообщества, родителей и самих выпускников школ вызывает не только смена предметов. Есть ещё одно но: если проект одобрят, он будет актуален уже с 1 марта 2025 года.
Согласно действующим правилам вузы должны опубликовать правила приёма с перечнями всех испытаний до 20 января 2025 года. Затем выпускникам остаётся всего 10 дней на изучение списков и подачу заявлений на сдачу ЕГЭ по конкретным предметам до 1 февраля. Это означает, что у учеников остаётся очень мало времени на подготовку к важным экзаменам.
Многие родители и преподаватели разделяют опасения. Представители вузов отмечают, что такие изменения нужно вводить плавно, чтобы не повлиять отрицательно на качество подготовки абитуриентов и их будущее.