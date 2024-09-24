Газовики не будут начислять плату покинувшим дома белгородцам

Posted 24 сентября, 07:02
Published 24 сентября, 07:02
Modified 24 сентября, 07:02
Updated 24 сентября, 07:02
В случае временного отсутствия по месту жительства необходимо проинформировать «Газпром межрегионгаз Белгород» о непредоставлении показаний прибора учёта газа. С момента получения уведомления о факте непроживания среднемесячные начисления производиться не будут.
Сообщить о временном отсутствии можно на сайте поставщика газа, по бесплатному номеру контакт-центра 8 800 301 31 04, обратившись в любое структурное подразделение поставщика газа на территории региона.
В уведомлении указывается адрес объекта газоснабжения, ФИО абонента и период временного отсутствия.