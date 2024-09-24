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Posted 24 сентября, 07:02

Published 24 сентября, 07:02

Modified 24 сентября, 07:02

Updated 24 сентября, 07:02

Газовики не будут начислять плату покинувшим дома белгородцам

Газовики не будут начислять плату покинувшим дома белгородцам

24 сентября 2024, 07:02
Фото: Изображение Midjourney
«Газпром межрегионгаз Белгород» сообщил, что теперь плата за газ не будет начисляться для покинувших свои дома белгородцев. Что сделать для того, чтобы не платить среднемесячные начисления при отсутствии дома — читайте в материале.

В случае временного отсутствия по месту жительства необходимо проинформировать «Газпром межрегионгаз Белгород» о непредоставлении показаний прибора учёта газа. С момента получения уведомления о факте непроживания среднемесячные начисления производиться не будут.

Сообщить о временном отсутствии можно на сайте поставщика газа, по бесплатному номеру контакт-центра 8 800 301 31 04, обратившись в любое структурное подразделение поставщика газа на территории региона.

В уведомлении указывается адрес объекта газоснабжения, ФИО абонента и период временного отсутствия.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Газпром#Белгород#Начисления
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