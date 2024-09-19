Выделять участки Героям России в Белгородской области будут по-новому

По словам Чмирева, законодательство о мерах поддержки участников СВО и членов их семей постоянно совершенствуется. Региональный закон регулирует предоставление земельных участков в собственность бесплатно и Героям Российской Федерации, удостоенным такого звания за заслуги, проявленные в ходе СВО, и членам семей погибших героев.