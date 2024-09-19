Выделять участки Героям России в Белгородской области будут по-новому

Posted 19 сентября, 14:30
Published 19 сентября, 14:30
Modified 19 сентября, 14:31
Updated 19 сентября, 14:31
По словам Чмирева, законодательство о мерах поддержки участников СВО и членов их семей постоянно совершенствуется. Региональный закон регулирует предоставление земельных участков в собственность бесплатно и Героям Российской Федерации, удостоенным такого звания за заслуги, проявленные в ходе СВО, и членам семей погибших героев.
В конце мая внесли изменения в федеральный закон, которым урегулированы особенности предоставления земельных участков членам семей погибших Героев Российской Федерации.
Поэтому в законе Белгородской области предлагается закрепить, что отдельные правоотношения, касающиеся предоставления Героям РФ, участникам СВО, членам семей земельных участков регулируется федеральным законодательством.
Депутаты приняли региональный закон в первом чтении.