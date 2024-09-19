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Posted 19 сентября, 14:30

Published 19 сентября, 14:30

Modified 19 сентября, 14:31

Updated 19 сентября, 14:31

Выделять участки Героям России в Белгородской области будут по-новому

Выделять участки Героям России в Белгородской области будут по-новому

19 сентября 2024, 14:30
Фото: 1MI
Сюжет
СВО
Депутаты облдумы Белгородской области снесли изменения в статьи регионального закона, в котором идёт речь о реализации отдельных положений Земельного кодекса Российской Федерации. Проект представил депутат облдумы Геннадий Чмирев.

По словам Чмирева, законодательство о мерах поддержки участников СВО и членов их семей постоянно совершенствуется. Региональный закон регулирует предоставление земельных участков в собственность бесплатно и Героям Российской Федерации, удостоенным такого звания за заслуги, проявленные в ходе СВО, и членам семей погибших героев.

В конце мая внесли изменения в федеральный закон, которым урегулированы особенности предоставления земельных участков членам семей погибших Героев Российской Федерации.

Поэтому в законе Белгородской области предлагается закрепить, что отдельные правоотношения, касающиеся предоставления Героям РФ, участникам СВО, членам семей земельных участков регулируется федеральным законодательством.

Депутаты приняли региональный закон в первом чтении.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгород#Земельный кодекс#СВО#Герои Российской Федерации#Федеральный законодательство
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