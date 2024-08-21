Озеленил не школы, а свой участок: подробности дела против экс-главы района

Алексеев занял место главы в декабре 2022 года. Сначала как временно исполняющий обязанности, а с февраля 2023 — как полноценный глава. Алексеева уволили в декабре того же года, потому что силовики усмотрели в его работе нарушение законодательства. Правоохранители нарушения действительно выявили, прошёл суд.