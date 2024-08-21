bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

В СК раскрыли подробности приговора бывшему главе Вейделевского района

Озеленил не школы, а свой участок: подробности дела против экс-главы района

21 августа 2024, 07:28
Фото: 1MI

В СК раскрыли подробности приговора бывшему главе Вейделевского района

В Белгородской области суд вынес решение по делу бывшего главы администрации Вейделевского района, обвиняемого в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений, сообщил следком. Экс-чиновник будет отбывать наказание в колонии.

Суд вынес приговор бывшему главе администрации Вейделевского района Александру Алексееву. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, совершённом из корыстных побуждений (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Алексеев занял место главы в декабре 2022 года. Сначала как временно исполняющий обязанности, а с февраля 2023 — как полноценный глава. Алексеева уволили в декабре того же года, потому что силовики усмотрели в его работе нарушение законодательства. Правоохранители нарушения действительно выявили, прошёл суд.

Следствие установило, что летом 2023 года Алексеев организовал работу своих подчинённых по проектированию зелёных насаждений на прилегающей к его домовладению территории. Эти зелёные насаждения должны были появиться рядом с образовательными учреждениями Вейделевского района. Работы выполнялись безвозмездно. В результате Алексеев получил имущественную выгоду на сумму более 100 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах власти в течение двух лет. Приговор в силу ещё не вступил.

Вопросы у силовых структур возникали и к его предшественнику — Анатолию Тарасенко. Он покинул должность в декабре 2022 года. Позже Тарасенко обвинили во взяточничестве, под удар попал и его бывший заместитель по ЖКХ и строительству.

Бывшему главе района в Белгородской области вынесли приговор
Узнать подробнее
Читайте также:
За что пойдёт под суд экс-глава Вейделевского района Анатолий Тарасенко?Оценку дадут силовики: Гладков сообщил об увольнении главы районаГлава района в Белгородской области покинул пост после претензий силовиков
#Валерия Колесникова#Приговор#Общество#Белгородская область#Вейделевский район#Коррупция#Суд#Увольнение#Превышение полномочий#Белгород#Анатолий Тарасенко#Александр Алексеев
Подпишитесь
Ночью Белгород попал под обстрел ВСУ: что известно о последствиях
Сегодня, 09:22
Baza: несколько взрывных устройств нашли на ж/д путях в Белгородской области
Сегодня, 07:43
В Белгороде насчитали 57 фактов невывоза мусора в срок. Что предприняла прокуратура?
Сегодня, 08:18
Гладков прокомментировал информацию о большом скоплении ВСУ рядом с границей
Сегодня, 06:54
На Харгоре Белгорода соберутся бойцы самообороны и автобусы. Планируется эвакуация?
Сегодня, 06:31
Под обстрел в Белгородской области попал дом с мини-приютом для 30 кошек
Сегодня, 09:02