Озеленил не школы, а свой участок: подробности дела против экс-главы района

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Суд вынес приговор бывшему главе администрации Вейделевского района Александру Алексееву. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, совершённом из корыстных побуждений (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Алексеев занял место главы в декабре 2022 года. Сначала как временно исполняющий обязанности, а с февраля 2023 — как полноценный глава. Алексеева уволили в декабре того же года, потому что силовики усмотрели в его работе нарушение законодательства. Правоохранители нарушения действительно выявили, прошёл суд.
Следствие установило, что летом 2023 года Алексеев организовал работу своих подчинённых по проектированию зелёных насаждений на прилегающей к его домовладению территории. Эти зелёные насаждения должны были появиться рядом с образовательными учреждениями Вейделевского района. Работы выполнялись безвозмездно. В результате Алексеев получил имущественную выгоду на сумму более 100 тысяч рублей.
Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах власти в течение двух лет. Приговор в силу ещё не вступил.
Вопросы у силовых структур возникали и к его предшественнику — Анатолию Тарасенко. Он покинул должность в декабре 2022 года. Позже Тарасенко обвинили во взяточничестве, под удар попал и его бывший заместитель по ЖКХ и строительству.