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Posted 19 сентября, 12:02

Published 19 сентября, 12:02

Modified 19 сентября, 12:02

Updated 19 сентября, 12:02

Двое белгородцев погибли в огне за день

Тела двоих белгородцев нашли в загоревшихся квартирах. Обстоятельства выяснит следком

19 сентября 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney
Двое белгородцев погибли в огне за день

Двое белгородцев погибли в пожарах за сутки

Сюжет
Пожары
Сразу в двух населённых пунктах Губкинского округа за последние сутки случились смертельные пожары. Всего спасатели обнаружили тела двух собственников жилья. Подробности произошедшего решили выяснить сотрудники регионального следкома.

За прошедшие сутки в хуторе Первый Ложок Губкинского округа случился пожар в частном доме. Спасатели после ликвидации очага возгорания обнаружили в помещении тело хозяина домовладения. Похожая ситуация произошла по улице Урицкого в Губкине: в загоревшейся квартире МКД погиб собственник.

Предварительно в обоих случаях причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. Однако на место всё равно отправились сотрудники следкома, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Пожары#Гибель#Проверка#Белгород#Губкинский горокруг#Следком
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