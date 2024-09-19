Тела двоих белгородцев нашли в загоревшихся квартирах. Обстоятельства выяснит следком

Posted 19 сентября, 12:02
Published 19 сентября, 12:02
Modified 19 сентября, 12:02
Updated 19 сентября, 12:02
За прошедшие сутки в хуторе Первый Ложок Губкинского округа случился пожар в частном доме. Спасатели после ликвидации очага возгорания обнаружили в помещении тело хозяина домовладения. Похожая ситуация произошла по улице Урицкого в Губкине: в загоревшейся квартире МКД погиб собственник.
Предварительно в обоих случаях причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. Однако на место всё равно отправились сотрудники следкома, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.