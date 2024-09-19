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Posted 19 сентября, 08:08

Published 19 сентября, 08:08

Modified 19 сентября, 08:10

Updated 19 сентября, 08:10

Галина Пятых останется омбудсменом по правам детей в Белгородской области

Галина Пятых останется омбудсменом по правам детей в Белгородской области

19 сентября 2024, 08:08
Фото: Страница Галины Пятых во «ВКонтакте»
Сюжет
Дети
Депутаты согласовали её назначение в ходе заседания облдумы. Должность уполномоченного по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых занимает с 2011 года.

В ходе очередного заседания облдумы депутаты согласовали назначение на государственную должность уполномоченного по правам ребёнка в Белгородской области Галину Пятых.

Галина Пятых родилась 12 мая 1970 года в Дубовом Белгородского района. В 1989 году поступила в Белгородский государственный педагогический институт имени М. С. Ольминского, который окончила с красным дипломом, получив специальность «учитель русского языка и литературы».

С 1991 по 2011 год работала в Дубовской средней школе, начиная с должности воспитателя группы продлённого дня, затем переходя на позиции учителя и заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Имеет высшую квалификационную категорию.

С 5 октября 2011 года, по распоряжению губернатора Белгородской области, занимает должность советника губернатора по вопросам прав ребёнка в регионе.

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