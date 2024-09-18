Вопреки запрету: жителей приграничья возмутил салют в День города

Posted 18 сентября, 12:37
Published 18 сентября, 12:37
Modified 18 сентября, 12:39
Updated 18 сентября, 12:39
В Брянске 17 сентября отметили День города. Неизвестные в честь праздника решили устроить вечером салют. Однако есть одно, но — действующий запрет на запуск пиротехники, пишет издание.
Примечательно, что вечером и ночью приграничный регион вновь подвергся атаке дронов. По информации Минобороны РФ, всего сбито 16 БПЛА.
Ранее стало известно, что Брянск отметит День города без салюта и массовых шествий. Такое решение местные власти приняли из-за действующего режима КТО.