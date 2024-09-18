Вопреки запрету: жителей приграничья возмутил салют в День города

Неизвестные запустили салют в Брянске в День города

Сюжет День города

Запрет на запуск пиротехники не остановил тех, кому так хотелось праздника, пишут «Брянские новости». Вместе с тем вечером и ночью приграничный регион вновь пережил атаку дронов.