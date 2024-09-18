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Posted 18 сентября, 12:37

Published 18 сентября, 12:37

Modified 18 сентября, 12:39

Updated 18 сентября, 12:39

Жителей приграничья не останавливает запрет на запуск пиротехники

Вопреки запрету: жителей приграничья возмутил салют в День города

18 сентября 2024, 12:37
Фото: 1MI
Жителей приграничья не останавливает запрет на запуск пиротехники

Неизвестные запустили салют в Брянске в День города

Сюжет
День города
Запрет на запуск пиротехники не остановил тех, кому так хотелось праздника, пишут «Брянские новости». Вместе с тем вечером и ночью приграничный регион вновь пережил атаку дронов.

В Брянске 17 сентября отметили День города. Неизвестные в честь праздника решили устроить вечером салют. Однако есть одно, но — действующий запрет на запуск пиротехники, пишет издание.

Примечательно, что вечером и ночью приграничный регион вновь подвергся атаке дронов. По информации Минобороны РФ, всего сбито 16 БПЛА.

Ранее стало известно, что Брянск отметит День города без салюта и массовых шествий. Такое решение местные власти приняли из-за действующего режима КТО.

Ещё один праздник День города пройдёт без салюта из-за режима КТО
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#Общество#Запрет#Брянск#День города#Салют#Приграничье
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