Выборы президента — без салютов: соседям белгородцев на три дня запретили фейерверки

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В Воронежской области наряду с Белгородской временно запретили салюты. Однако ограничения в соседнем регионе будут действовать всего три дня — на время проведения президентских выборов.
Как уточнили в воронежском правительстве, в регионе запретили продажу и использование пиротехники в дни выборов. Покупать фейерверки и другие похожие изделия воронежцам нельзя с 15 по 17 марта.
Власти соседней области уточняют, что жители «проявляют повышенную бдительность и чутко реагируют на громкие звуки» в условиях проведения СВО. В правительстве добавили, что звуки, которые издаёт пиротехника, могут вызывать особенно острую реакцию во время массовых мероприятий.
Добавим, что такой же запрет действует в Белгородской области, только гораздо дольше, а ограничения постоянно продлеваются. Связано это с оперативной обстановкой.