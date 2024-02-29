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Салют

Выборы президента — без салютов: соседям белгородцев на три дня запретили фейерверки

29 февраля 2024, 11:44
Фото: 1MI
Салют

Наряду с Белгородской в Воронежской области временно запретили салюты

В Воронежской области запретили продажу и использование пиротехники во время выборов президента России. Запрет будет действовать в течение трёх дней, сообщили в правительстве соседнего региона.
Сюжет
Выборы

В Воронежской области наряду с Белгородской временно запретили салюты. Однако ограничения в соседнем регионе будут действовать всего три дня — на время проведения президентских выборов.

Как уточнили в воронежском правительстве, в регионе запретили продажу и использование пиротехники в дни выборов. Покупать фейерверки и другие похожие изделия воронежцам нельзя с 15 по 17 марта.

Власти соседней области уточняют, что жители «проявляют повышенную бдительность и чутко реагируют на громкие звуки» в условиях проведения СВО. В правительстве добавили, что звуки, которые издаёт пиротехника, могут вызывать особенно острую реакцию во время массовых мероприятий.

Добавим, что такой же запрет действует в Белгородской области, только гораздо дольше, а ограничения постоянно продлеваются. Связано это с оперативной обстановкой.

Новый год без салюта: в Белгородской области ввели запрет на продажу пиротехники
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#Общество#Белгородская область#Выборы#Пиротехника#Запрет#Черноземье#Белгород#Наталья Корявых#Воронежская область#Салюты
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