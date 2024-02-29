Выборы президента — без салютов: соседям белгородцев на три дня запретили фейерверки

Власти соседней области уточняют, что жители «проявляют повышенную бдительность и чутко реагируют на громкие звуки» в условиях проведения СВО. В правительстве добавили, что звуки, которые издаёт пиротехника, могут вызывать особенно острую реакцию во время массовых мероприятий.