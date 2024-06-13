Хлопушки в Белгородской области разрешены, фейерверки — нет. А «холодные огни»?

Антоненко напомнил, что пиротехнику не стоит покупать с рук, необходимо всегда обращать внимание на упаковку, срок годности и изготовителя. Хранить изделия нужно в сухом месте, подальше от нагревательных приборов. Чиновник также добавил, что даже бенгальские они могут прожечь одежду, поэтому изделия не рекомендуется использовать внутри помещений и при большом скоплении людей.