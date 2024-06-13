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Белгородцы интересуются, можно ли использовать «холодные огни»

Хлопушки в Белгородской области разрешены, фейерверки — нет. А «холодные огни»?

13 июня 2024, 14:45
Фото: 1MI

Белгородцы интересуются, можно ли использовать «холодные огни»

В регионе действует запрет на продажу и использование пиротехнических изделий. Власти объяснили, попадают ли под запрет «холодные огни».

Белгородец обратился с вопросом об использовании «холодных огней». В области ранее ввели запрет на продажу и использование пиротехнических изделий. Местный житель попросил уточнить, попадают ли под этот запрет данный вид фейерверков.

На вопрос белгородца ответил министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Антоненко. Чиновник напомнил, что в настоящий момент в области запрещена продажа петард, фейерверков и салютов, исключение — хлопушки и бенгальские свечи.

Также министр добавил, что существует пять классов пиротехники, первые три из которых считаются бытовыми. К первому классу относятся хлопушки, бенгальские огни и «фонтаны холодного огня». Они могут использоваться в помещениях, радиус опасной зоны составляет не более полуметра.

Ограничения оперативного штаба не распространяются на пиротехнические изделия первого класса опасности, в том числе на «холодные огни». Тем не менее при использовании любой пиротехники МЧС рекомендует соблюдать меры безопасности.
Андрей Антоненко

Антоненко напомнил, что пиротехнику не стоит покупать с рук, необходимо всегда обращать внимание на упаковку, срок годности и изготовителя. Хранить изделия нужно в сухом месте, подальше от нагревательных приборов. Чиновник также добавил, что даже бенгальские они могут прожечь одежду, поэтому изделия не рекомендуется использовать внутри помещений и при большом скоплении людей.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Пиротехника#Новости Белгорода#Белгород#Андрей Антоненко#Хлопушки#Холодные огни
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