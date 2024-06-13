Хлопушки в Белгородской области разрешены, фейерверки — нет. А «холодные огни»?

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Белгородец обратился с вопросом об использовании «холодных огней». В области ранее ввели запрет на продажу и использование пиротехнических изделий. Местный житель попросил уточнить, попадают ли под этот запрет данный вид фейерверков.
На вопрос белгородца ответил министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Антоненко. Чиновник напомнил, что в настоящий момент в области запрещена продажа петард, фейерверков и салютов, исключение — хлопушки и бенгальские свечи.
Также министр добавил, что существует пять классов пиротехники, первые три из которых считаются бытовыми. К первому классу относятся хлопушки, бенгальские огни и «фонтаны холодного огня». Они могут использоваться в помещениях, радиус опасной зоны составляет не более полуметра.
Ограничения оперативного штаба не распространяются на пиротехнические изделия первого класса опасности, в том числе на «холодные огни». Тем не менее при использовании любой пиротехники МЧС рекомендует соблюдать меры безопасности.
Андрей Антоненко
Антоненко напомнил, что пиротехнику не стоит покупать с рук, необходимо всегда обращать внимание на упаковку, срок годности и изготовителя. Хранить изделия нужно в сухом месте, подальше от нагревательных приборов. Чиновник также добавил, что даже бенгальские они могут прожечь одежду, поэтому изделия не рекомендуется использовать внутри помещений и при большом скоплении людей.