Ещё один праздник День города пройдёт без салюта из-за режима КТО

Posted 11 сентября, 14:24
Published 11 сентября, 14:24
Modified 11 сентября, 14:27
Updated 11 сентября, 14:27
В этом году в Брянске не будут устраивать торжественные мероприятия в День города: не стоит ожидать парадов и фейерверков. Такие меры связаны с действующем на территории региона режимом контртеррористической операции (КТО).
При этом городские улицы всё равно уже украсили флагами, декоративными элементами и праздничными конструкциями, а в культурных учреждениях состоятся различные мероприятия.
Добавим, что День города в Брянске отмечается 17 сентября. В этом году также исполнится 81 год со дня освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков.
Отметим, что сегодня, 11 сентября, исполнилось 428 лет со дня основания Белгорода. Однако в честь праздника никаких мероприятий, кроме двух исторических лекций, местные власти не устраивали.