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Posted 11 сентября, 14:24

Published 11 сентября, 14:24

Modified 11 сентября, 14:27

Updated 11 сентября, 14:27

Брянск

Ещё один праздник День города пройдёт без салюта из-за режима КТО

11 сентября 2024, 14:24
Фото: «Брянские новости»
Брянск

Брянск отметит День города без салюта

Сюжет
День города
Брянск через шесть дней отметит День города, однако из-за режима КТО власти решили отказаться от некоторых мероприятий. Чего именно лишили жителей и что для них всё же проведут, ответили журналисты «Брянских новостей».

В этом году в Брянске не будут устраивать торжественные мероприятия в День города: не стоит ожидать парадов и фейерверков. Такие меры связаны с действующем на территории региона режимом контртеррористической операции (КТО).

При этом городские улицы всё равно уже украсили флагами, декоративными элементами и праздничными конструкциями, а в культурных учреждениях состоятся различные мероприятия.

Добавим, что День города в Брянске отмечается 17 сентября. В этом году также исполнится 81 год со дня освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков.

Отметим, что сегодня, 11 сентября, исполнилось 428 лет со дня основания Белгорода. Однако в честь праздника никаких мероприятий, кроме двух исторических лекций, местные власти не устраивали.

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#Александра Склярова#Общество#Брянск#День города#Салют#Приграничье
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