Ещё один праздник День города пройдёт без салюта из-за режима КТО

Брянск отметит День города без салюта

Сюжет День города

Брянск через шесть дней отметит День города, однако из-за режима КТО власти решили отказаться от некоторых мероприятий. Чего именно лишили жителей и что для них всё же проведут, ответили журналисты «Брянских новостей».