Собираются ли в Белгородской области переименовывать улицы и станции?

Posted 18 сентября, 07:15
Published 18 сентября, 07:15
Modified 18 сентября, 07:17
Updated 18 сентября, 07:17
К главе региона Вячеславу Гладкову обратились жители села Ливенка Красногвардейского района. Они отметили, что все железнодорожные станции называются так же, как и те населённые пункты, в которых они находятся. Однако у жителей Ливенки станция носит название «Палатовка».
Белгородцы попросили исправить сложившуюся ситуацию, однако губернатор отметил, что в регионе есть множество мест, которые не носят схожие названия, хотя могли бы: например, столицей Яковлевского округа является город Строитель. Кроме того, Гладков не хочет заниматься переименованием, поскольку в области есть другие дела, которые нужно решить первоочерёдно.
«Честно скажу, нравится мне что-то или не нравится, но заниматься переименованием точно не буду, говорил это много раз. Наверное, это большая трата времени и усилий. Я думаю, нужно заниматься более практическими вещами. Хотя вы можете провести общественные слушания и вместе с жителями принять решение. С уважением к этому отношусь», — объяснил ситуацию губернатор.