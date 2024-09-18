Собираются ли в Белгородской области переименовывать улицы и станции?

Гладков объяснил, почему не хочет заниматься переименованием белгородских улиц

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Белгородцы спросили, можно ли их станцию переименовать: сейчас она называется не так же, как их населённый пункт. Но глава региона отметил, что заниматься переименованием улиц не будет. Почему — губернатор рассказал в прямом эфире.