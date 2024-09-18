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Posted 18 сентября, 07:15

Published 18 сентября, 07:15

Modified 18 сентября, 07:17

Updated 18 сентября, 07:17

Власти не собираются заниматься переименованиями в Белгородской области

Собираются ли в Белгородской области переименовывать улицы и станции?

18 сентября 2024, 07:15
Фото: 1MI
Власти не собираются заниматься переименованиями в Белгородской области

Гладков объяснил, почему не хочет заниматься переименованием белгородских улиц

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцы спросили, можно ли их станцию переименовать: сейчас она называется не так же, как их населённый пункт. Но глава региона отметил, что заниматься переименованием улиц не будет. Почему — губернатор рассказал в прямом эфире.

К главе региона Вячеславу Гладкову обратились жители села Ливенка Красногвардейского района. Они отметили, что все железнодорожные станции называются так же, как и те населённые пункты, в которых они находятся. Однако у жителей Ливенки станция носит название «Палатовка».

Белгородцы попросили исправить сложившуюся ситуацию, однако губернатор отметил, что в регионе есть множество мест, которые не носят схожие названия, хотя могли бы: например, столицей Яковлевского округа является город Строитель. Кроме того, Гладков не хочет заниматься переименованием, поскольку в области есть другие дела, которые нужно решить первоочерёдно.

«Честно скажу, нравится мне что-то или не нравится, но заниматься переименованием точно не буду, говорил это много раз. Наверное, это большая трата времени и усилий. Я думаю, нужно заниматься более практическими вещами. Хотя вы можете провести общественные слушания и вместе с жителями принять решение. С уважением к этому отношусь», — объяснил ситуацию губернатор.
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