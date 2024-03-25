«Белогорье в опасности»: белгородцы добились переименования квест-игры в Кремле

«Как только это нашли — мы сразу дали комментарий, что мы поменяем [название]. И мы тут же это сделали и отнеслись с пониманием, чтобы не травмировать людей. Но люди продолжают писать нам в личку ВК очень неприятные сообщения в очень оскорбительных формах. Мы считаем, что такое неприемлемо», — цитирует пресс-службу Telegram-канал.