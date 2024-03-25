«Белогорье в опасности»: белгородцы добились переименования квест-игры в Кремле

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Белгородцев возмутило название квест-игры «Белогорье в опасности», которую проводят в Кремле в Измайлово. Жители региона оставляют гневные комментарии под постами Кремля в социальных сетях.
«Вы прикалываетесь? Белогорье действительно находится под обстрелами, а вы имитируете опасность?» — пишет в комментариях Ангелина.
Другая женщина написала, что организаторам должно быть стыдно за такие квесты.
«А вы без квестов приезжайте в Белгород, в реальности всё гораздо интереснее. Здесь вам и сирена каждые три часа, и осколки снарядов во дворе, и потенциально ракета в дом. Всё как надо для любителей острых ощущений», — возмутилась Елена.
С пресс-службой Измайловского Кремля связался «Белгород №1». В Кремле пояснили, что не хотели ничего плохого: Белогорье — это сказочная страна из фильма «Последний богатырь». Фильм вышел на экраны в 2017 году. Квест-игру в Кремле проводят уже больше двух лет.
В Кремле также рассказали, что после того, как им начали поступать гневные сообщения, квест переименовали в течение часа. Также в Кремле пояснили, что изменили все видеородики.
«Как только это нашли — мы сразу дали комментарий, что мы поменяем [название]. И мы тут же это сделали и отнеслись с пониманием, чтобы не травмировать людей. Но люди продолжают писать нам в личку ВК очень неприятные сообщения в очень оскорбительных формах. Мы считаем, что такое неприемлемо», — цитирует пресс-службу Telegram-канал.
Известно, что квест переименовали в «Сказочное путешествие Ивана».