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Квест-игру «Белогорье в опасности» в Измайловском Кремле переименовали

«Белогорье в опасности»: белгородцы добились переименования квест-игры в Кремле

25 марта 2024, 10:34
Фото: Кремль в Измайлово. Официальная группа в VK

Квест-игру «Белогорье в опасности» в Измайловском Кремле переименовали

Жители региона возмущены названием квест-игры «Белогорье в опасности», которую проводят в московском Кремле в Измайлово. Местные жители предлагают организаторам приехать в Белгород и пройти квест в реальном времени. Подробности рассказывает «Белгород №1».

Белгородцев возмутило название квест-игры «Белогорье в опасности», которую проводят в Кремле в Измайлово. Жители региона оставляют гневные комментарии под постами Кремля в социальных сетях.

«Вы прикалываетесь? Белогорье действительно находится под обстрелами, а вы имитируете опасность?» — пишет в комментариях Ангелина.

Другая женщина написала, что организаторам должно быть стыдно за такие квесты.

«А вы без квестов приезжайте в Белгород, в реальности всё гораздо интереснее. Здесь вам и сирена каждые три часа, и осколки снарядов во дворе, и потенциально ракета в дом. Всё как надо для любителей острых ощущений», — возмутилась Елена.

С пресс-службой Измайловского Кремля связался «Белгород №1». В Кремле пояснили, что не хотели ничего плохого: Белогорье — это сказочная страна из фильма «Последний богатырь». Фильм вышел на экраны в 2017 году. Квест-игру в Кремле проводят уже больше двух лет.

В Кремле также рассказали, что после того, как им начали поступать гневные сообщения, квест переименовали в течение часа. Также в Кремле пояснили, что изменили все видеородики.

«Как только это нашли — мы сразу дали комментарий, что мы поменяем [название]. И мы тут же это сделали и отнеслись с пониманием, чтобы не травмировать людей. Но люди продолжают писать нам в личку ВК очень неприятные сообщения в очень оскорбительных формах. Мы считаем, что такое неприемлемо», — цитирует пресс-службу Telegram-канал.

Известно, что квест переименовали в «Сказочное путешествие Ивана».

Скрин комментариев под постом Кремля в ИзмайловоСкрин комментариев под постом Кремля в Измайлово
Скрин комментариев под постом Кремля в Измайлово
Фото: «Белгород № 1»
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#Общество#Москва#Квест#Новости Белгорода#Жалобы#Белгород#Алина Харина
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