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Обстрелы, переименование Богданки и фальшивые объявления обсуждали белгородцы

8 мая 2023, 15:31
Фото: Bel.ru
Перед праздником регион несколько раз попал под обстрел, инициативные горожане предложили задуматься над переименованием проспекта Богдана Хмельницкого и нескольких улиц, а в приграничье тем временем запустили новый фейк.

Новые обстрелы: пострадавшие и разрушения

ВСУ третий день подряд обстреливают Шебекино. Первые предупреждения об опасности поступили ещё утром. Очевидцы сообщали, что обстрел долго не прекращался, в городе выла сирена.

Прилётов было несколько. Снаряды попали в жилой массив. Итог — пятеро раненых мирных жителей, повреждены шесть МКД и 11 машин, а также три торговых павильона.

В Шебекинском горокруге также обстреляли Красное. Пострадали забор и хозпостройка, автомобиль.

Спустя время под огонь попала Леоновка в Валуйском горокруге. Снаряды попали на территорию детсада и сельхозпредприятия.

Под огнём ВСУ было и грайворонское село Сподарюшино. Снаряд серьёзно повредил частный дом.

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Недовольные названием проспекта белгородцы

В Сети появилась инициатива жителя региона о переименовании проспекта Богдана Хмельницкого. Его задевает, что одна из главных улиц носит имя украинского гетмана.

Интересно, что у некоторых горожан идея вызвала отклик. Один из комментаторов предложил обратить внимание также на Сумскую и Волчанскую улицы.

Впрочем, большинство высказавших своё мнение белгородцев эту инициативу не поддержали.

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Фальшивые объявления

В Сети появилось объявление о наборе землекопов и разнорабочих на границу. Условия заманчивые: проживание и питание учтены, официальное трудоустройство и даже отсрочка от мобилизации на период работ.

Однако объявление оказалось фейковым. Сообщается, что эти посты в соцсетях рассылали боты.

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