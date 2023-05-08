Обстрелы, переименование Богданки и фальшивые объявления обсуждали белгородцы

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
ВСУ третий день подряд обстреливают Шебекино. Первые предупреждения об опасности поступили ещё утром. Очевидцы сообщали, что обстрел долго не прекращался, в городе выла сирена.
Прилётов было несколько. Снаряды попали в жилой массив. Итог — пятеро раненых мирных жителей, повреждены шесть МКД и 11 машин, а также три торговых павильона.
В Шебекинском горокруге также обстреляли Красное. Пострадали забор и хозпостройка, автомобиль.
Спустя время под огонь попала Леоновка в Валуйском горокруге. Снаряды попали на территорию детсада и сельхозпредприятия.
Под огнём ВСУ было и грайворонское село Сподарюшино. Снаряд серьёзно повредил частный дом.
В Сети появилась инициатива жителя региона о переименовании проспекта Богдана Хмельницкого. Его задевает, что одна из главных улиц носит имя украинского гетмана.
Интересно, что у некоторых горожан идея вызвала отклик. Один из комментаторов предложил обратить внимание также на Сумскую и Волчанскую улицы.
Впрочем, большинство высказавших своё мнение белгородцев эту инициативу не поддержали.
В Сети появилось объявление о наборе землекопов и разнорабочих на границу. Условия заманчивые: проживание и питание учтены, официальное трудоустройство и даже отсрочка от мобилизации на период работ.
Однако объявление оказалось фейковым. Сообщается, что эти посты в соцсетях рассылали боты.