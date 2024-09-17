Смартфонам ищут пару

Posted 17 сентября, 11:32
Published 17 сентября, 11:32
Modified 17 сентября, 11:40
Updated 17 сентября, 11:40
С каждым купленным смартфоном в объединённой розничной сети МегаФона и Yota в январе–августе 2024 года приобретали в среднем 1,5 дополнительных товара. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го показатель вырос на 7%.
Дополнительные товары, приобретаемые вместе со смартфонами, можно разделить на четыре категории: аксессуары, портативная техника, настройка оборудования и страхование гаджета. В первой группе заметно выросли аккумуляторные батареи (+359%), наушники (+153%) и защитные плёнки на смартфон (+64%). При этом плёнки стали «персонализированными». Раньше для защиты экрана предлагались готовые наклейки определённой модели, и не всегда в наличии был необходимый размер, а теперь плёнку «вырезают» прямо под гаджет. Именно они занимают наибольшую долю среди всех наименований в категории аксессуаров, которые чаще берут вместе со смартфоном. На них в этом году пришлось 22%, за плёнками идут чехлы с долей 20%.
Среди портативной техники вместе со смартфоном стали чаще приобретать смарт-часы. В январе–августе этого года покупки умных часов в паре со смартфоном выросли на 240% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Доля смарт-часов среди всей портативной техники, приобретённой вместе со смартфоном, в этом году составила 64%.
На 36% чаще клиенты стали заказывать услугу по настройке оборудования. Особенно популярным был запрос на установку антивирусов.
На 31% больше клиенты стали тратить на страхование смартфоно