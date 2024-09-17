Смартфонам ищут пару

Дополнительные товары, приобретаемые вместе со смартфонами, можно разделить на четыре категории: аксессуары, портативная техника, настройка оборудования и страхование гаджета. В первой группе заметно выросли аккумуляторные батареи (+359%), наушники (+153%) и защитные плёнки на смартфон (+64%). При этом плёнки стали «персонализированными». Раньше для защиты экрана предлагались готовые наклейки определённой модели, и не всегда в наличии был необходимый размер, а теперь плёнку «вырезают» прямо под гаджет. Именно они занимают наибольшую долю среди всех наименований в категории аксессуаров, которые чаще берут вместе со смартфоном. На них в этом году пришлось 22%, за плёнками идут чехлы с долей 20%.