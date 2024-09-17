О силе «женских тапочек»: как белгородки спасают свои обстреливаемые сёла

В селе Ровенёк пожар был не такой масштабный в сравнении с шебекинскими, но горел лес, горели хозпостройки, могла быть катастрофа. А тушить — нечем. И «женские тапочки» не только сами обкопали метры и метры огня, чтобы он не распространился дальше, не только обзвонили бога и чёрта от Белгорода до Москвы, чтобы помощь прислали, но ещё и зафиксировали процесс на фото-видео.