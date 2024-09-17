О силе «женских тапочек»: как белгородки спасают свои обстреливаемые сёла

Posted 17 сентября, 11:18
Published 17 сентября, 11:18
Modified 17 сентября, 11:20
Updated 17 сентября, 11:20
Сегодня на заседании правительства области много обсуждались «женские тапочки» и «пенсионеры в сланцах», которые тушили пожары в белгородском приграничье. Если б ситуация не была грустной, над ней можно было посмеяться.
С другой стороны — нельзя недооценивать характер этих «женских тапочек». Редакции Бел.Ру довелось пообщаться в последние дни с активом из нескольких населённых пунктов в Белгородском районе. Эти женщины действительно переживают за свою малую родину и никому спуску не дадут, если речь идёт об опасности для неё.
В селе Ровенёк пожар был не такой масштабный в сравнении с шебекинскими, но горел лес, горели хозпостройки, могла быть катастрофа. А тушить — нечем. И «женские тапочки» не только сами обкопали метры и метры огня, чтобы он не распространился дальше, не только обзвонили бога и чёрта от Белгорода до Москвы, чтобы помощь прислали, но ещё и зафиксировали процесс на фото-видео.
Регламенты, разрешения Минобороны — это всё хорошо. Но только не тогда, когда село, в котором ещё остаются люди, может выгореть дотла. Хорошо, что есть такие «тапочки» — на них очень многое сейчас держится в Белгородской области