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Posted 17 сентября, 11:18

Published 17 сентября, 11:18

Modified 17 сентября, 11:20

Updated 17 сентября, 11:20

О силе «женских тапочек»: как белгородки спасают свои обстреливаемые сёла

О силе «женских тапочек»: как белгородки спасают свои обстреливаемые сёла

17 сентября 2024, 11:18
Фото: bel.ru
Сюжет
Приграничье
На прошедших выходных пожары в Белгородской области тушили с проблемами, что вызвало недовольство в том числе и губернатора. Зато проявили себя белгородские женщины, которые за свою малую родину никому спуску не дадут.

Сегодня на заседании правительства области много обсуждались «женские тапочки» и «пенсионеры в сланцах», которые тушили пожары в белгородском приграничье. Если б ситуация не была грустной, над ней можно было посмеяться.

С другой стороны — нельзя недооценивать характер этих «женских тапочек». Редакции Бел.Ру довелось пообщаться в последние дни с активом из нескольких населённых пунктов в Белгородском районе. Эти женщины действительно переживают за свою малую родину и никому спуску не дадут, если речь идёт об опасности для неё.

В селе Ровенёк пожар был не такой масштабный в сравнении с шебекинскими, но горел лес, горели хозпостройки, могла быть катастрофа. А тушить — нечем. И «женские тапочки» не только сами обкопали метры и метры огня, чтобы он не распространился дальше, не только обзвонили бога и чёрта от Белгорода до Москвы, чтобы помощь прислали, но ещё и зафиксировали процесс на фото-видео.

Регламенты, разрешения Минобороны — это всё хорошо. Но только не тогда, когда село, в котором ещё остаются люди, может выгореть дотла. Хорошо, что есть такие «тапочки» — на них очень многое сейчас держится в Белгородской области

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#Евгений Грицков#Общество#Женщины#Героизм#Приграничье#Колонка главного редактора#Тушение пожаров
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