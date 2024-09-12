Почему в войну воровать проще?

Вопрос продовольствия для страны сейчас особенно важен, фермеров нужно поддерживать. Строит фермер капитальную теплицу, но потом узнаёт, что на теплицу без фундамента можно получить грант. Только работы уже почти завершены — что же делать? Делать «правильные» документы. Можно заодно и по цене чуть приписать. В итоге капитальная за 18 млн «медленно превращается» в некапитальную за 27.