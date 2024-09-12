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Posted 12 сентября, 15:03

Published 12 сентября, 15:03

Modified 12 сентября, 15:03

Updated 12 сентября, 15:03

Почему в войну воровать проще?

Почему в войну воровать проще?

12 сентября 2024, 15:03
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Мошенничество
Когда страна проводит военные действия, которые требуют огромных затрат, лишнюю копейку надо бы экономить. Однако в это время для мошенников и прочих аферистов возможностей украсть становится только больше. Рассмотрим на нескольких примерах.

В войну воровать гораздо проще. И это странно. Вообще странно, но, видимо, не для России.

Вот утекли из областного бюджета 14 млн рублей. И даже не белгородцам, а какой-то курской компании с престижным названием. Подсуетились некие «неустановленные лица». Банк подтверждает перевод, счёт есть, но кто и почему это сделал, а главное — где деньги, — неизвестно.

Или восстановление повреждённого жилья. Строит человек дом, но до завершения ещё далеко. Прилетает в него снаряд. Беда. Но у человека есть подруга-кадастровый спец: пару росчерков пера и печатей — и недострой превращается в разрушенный дом за 4,8 млн рублей.

Вопрос продовольствия для страны сейчас особенно важен, фермеров нужно поддерживать. Строит фермер капитальную теплицу, но потом узнаёт, что на теплицу без фундамента можно получить грант. Только работы уже почти завершены — что же делать? Делать «правильные» документы. Можно заодно и по цене чуть приписать. В итоге капитальная за 18 млн «медленно превращается» в некапитальную за 27.

Казалось бы, деньги в бюджеты не текут рекой и каждый рубль стоит проверить. С другой стороны, столько сейчас задач по безопасности, восстановлению, обеспечению приграничья, что для не привыкших жить на одну зарплату соблазнов только добавляется.

Осторожно, мошенники: белгородцы потеряли более 50 млн рублей, отдав их лжеброкерам
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#Евгений Грицков#Общество#Мошенничество#Чиновники#Взяточничество#Бюджетные деньги#Колонка главного редактора
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