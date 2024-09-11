Как Белгород в 90-е был «путешественником во времени»

Posted 11 сентября, 09:41
Published 11 сентября, 09:41
Modified 11 сентября, 10:13
Updated 11 сентября, 10:13
Всё же удивительный город отмечает сегодня день рождения. В турбулентные девяностые в стране с непредсказуемым прошлым (это когда бывшие ярые комсомольцы начали строить в стране прекрасную демократию) город не только скакал по кочкам общественной, политической и экономической жизни, но и «путешествовал во времени».
Кушать в 1993-м было не очень, но 400-летие областного центра отпраздновали громко — салютом, народными американскими танцами и выступлением живота всея поп-Руси Сергея Крылова и других звёзд эстрады.
После новая эпоха ещё ускорила темпы, и для белгородцев один год можно было считать за 300. Как следствие — в 1995-м нужно было срочно отмечать тысячелетие города. С чем известный краевед и местные власти при поддержке Виктора Черномырдина успешно и справились.
Там вообще интересное: основание назначили на 993 год, но дата важная уже прошла, поэтому решили, что отметить в 95-м — норм, подготовиться лучше получится.
Злая ирония истории — Белгород наш в рамках «отысячелетивания» осознанно или не очень спутали с Белгородом, который находился в 10 вёрстах от Киева.
Потом выяснилось, что город основан таки в 1596-м. Так что поздравляем тебя пока с 428-летием, любимый Белгород! А там видно будет.