Как Белгород в 90-е был «путешественником во времени»

После новая эпоха ещё ускорила темпы, и для белгородцев один год можно было считать за 300. Как следствие — в 1995-м нужно было срочно отмечать тысячелетие города. С чем известный краевед и местные власти при поддержке Виктора Черномырдина успешно и справились.