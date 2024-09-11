Нейросети — убийцы мозга?

Счёт нейросетей идёт уже на тысячи — от «раздень девушку» до «сочини песню» и «сделай короткий фильм с моим лицом». Поисковики для многих — прошлый век, информацию мы теперь ищем в чатах с нейросетью. И верим ей — как отцу родному. И ошибаемся.