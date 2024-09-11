Нейросети — убийцы мозга?

Posted 11 сентября, 06:51
Published 11 сентября, 06:51
Modified 11 сентября, 06:53
Updated 11 сентября, 06:53
Полюбили мы все в последние пару лет картинки яркие да видео фейковые, заполонившие интернет. «Ого, оно и так ещё умеет?»
Счёт нейросетей идёт уже на тысячи — от «раздень девушку» до «сочини песню» и «сделай короткий фильм с моим лицом». Поисковики для многих — прошлый век, информацию мы теперь ищем в чатах с нейросетью. И верим ей — как отцу родному. И ошибаемся.
Ищем на Бел.Ру райтера. Находится достойный кандидат: чуть за 30, опыт работы на федеральных, пусть и не очень солидных, ресурсах. Задачи выполнять готов, в теме шарит. Осталось портфолио полистать. Присылает несколько ссылок на зарегистрированное СМИ, а там — созданные нейросетью тексты с отсутствием малейшей корректуры.
«Это ж нейросеть», — пишу. «Это у вас детектор ИИ неправильно определил», — отвечает кандидат. Скидываю кусок текста с типичным лагом нейросети, когда она пытается досочинять инфу:
«Система офсайда была впервые введена в футбол в 1863 году. В то время она была несколько иной, чем сейчас, и называлась „вне игры“». Сошлись в итоге на том, что в СМИ «небудемпозорить.ру» платили просто за объём и редактуры практически не было — «задействовать ИИ было неплохой идеей».
Наглость — сестра таланта. Но на Бел.Ру такие «таланты», к счастью, не работают.