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Posted 11 сентября, 06:51

Published 11 сентября, 06:51

Modified 11 сентября, 06:53

Updated 11 сентября, 06:53

Нейросети — убийцы мозга?

Нейросети — убийцы мозга?

11 сентября 2024, 06:51
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Колонка главного редактора
Главного редактора Бел.Ру попытались обмануть при устройстве на работу в редакцию текстами, созданными с помощью нейросетей. Маленькое размышление о пользе и вреде новых компьютерных алгоритмов на конкретном примере.

Полюбили мы все в последние пару лет картинки яркие да видео фейковые, заполонившие интернет. «Ого, оно и так ещё умеет?»

Счёт нейросетей идёт уже на тысячи — от «раздень девушку» до «сочини песню» и «сделай короткий фильм с моим лицом». Поисковики для многих — прошлый век, информацию мы теперь ищем в чатах с нейросетью. И верим ей — как отцу родному. И ошибаемся.

Ищем на Бел.Ру райтера. Находится достойный кандидат: чуть за 30, опыт работы на федеральных, пусть и не очень солидных, ресурсах. Задачи выполнять готов, в теме шарит. Осталось портфолио полистать. Присылает несколько ссылок на зарегистрированное СМИ, а там — созданные нейросетью тексты с отсутствием малейшей корректуры.

«Это ж нейросеть», — пишу. «Это у вас детектор ИИ неправильно определил», — отвечает кандидат. Скидываю кусок текста с типичным лагом нейросети, когда она пытается досочинять инфу:

«Система офсайда была впервые введена в футбол в 1863 году. В то время она была несколько иной, чем сейчас, и называлась „вне игры“». Сошлись в итоге на том, что в СМИ «небудемпозорить.ру» платили просто за объём и редактуры практически не было — «задействовать ИИ было неплохой идеей».

Наглость — сестра таланта. Но на Бел.Ру такие «таланты», к счастью, не работают.

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#Евгений Грицков#Общество#Нейросети#Польза и вред нейросетей#Колонка главного редактора
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