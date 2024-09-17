Белгородец незаконно хранил у себя дома автомат Калашникова

Posted 17 сентября, 08:23
Published 17 сентября, 08:23
Modified 17 сентября, 08:25
Updated 17 сентября, 08:25
Житель Валуйского округа незаконно хранил в своём доме автомат Калашникова (АК-74). Огнестрельное оружие оказалось пригодно для использования по назначению.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия»). Валуйский районный суд уже признал фигуранта виновным и назначил ему соответствующее наказание, но какое именно, в пресс-службе УФСБ и УМВД региона не уточнили.
Приговор в законную силу вступил.
Противоправную деятельность мужчины пресекли сотрудники областных управлений ФСБ и МВД.