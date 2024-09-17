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Posted 17 сентября, 08:23

Published 17 сентября, 08:23

Modified 17 сентября, 08:25

Updated 17 сентября, 08:25

ФСБ и МВД нашли у белгородца автомат Калашникова

Белгородец незаконно хранил у себя дома автомат Калашникова

17 сентября 2024, 08:23
Фото: 1MI
ФСБ и МВД нашли у белгородца автомат Калашникова
Белгородца, незаконно хранившего в своём доме автомат Калашникова, осудили, сообщили в региональном УФСБ. Однако какое именно наказание ему назначили, неизвестно. Санкции же статьи предусматривают либо ограничение или лишение свободы, либо штраф, либо принудительные работы.

Житель Валуйского округа незаконно хранил в своём доме автомат Калашникова (АК-74). Огнестрельное оружие оказалось пригодно для использования по назначению.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия»). Валуйский районный суд уже признал фигуранта виновным и назначил ему соответствующее наказание, но какое именно, в пресс-службе УФСБ и УМВД региона не уточнили.

Приговор в законную силу вступил.

Противоправную деятельность мужчины пресекли сотрудники областных управлений ФСБ и МВД.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Огнестрельное оружие#Белгород#Валуйский горокруг#Автомат калашникова#Незаконное хранение
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