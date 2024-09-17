Белгородец незаконно хранил у себя дома автомат Калашникова

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия»). Валуйский районный суд уже признал фигуранта виновным и назначил ему соответствующее наказание, но какое именно, в пресс-службе УФСБ и УМВД региона не уточнили.