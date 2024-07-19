Житель Белгорода оборудовал тайник, где незаконно хранил взрывчатые вещества

Белгородца задержали сотрудники регионального УФСБ. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 222.1 УК РФ. Суд уже назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на семь лет в исправительной колонии строгого режима.