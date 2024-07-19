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Житель Белгорода оборудовал тайник, где незаконно хранил взрывчатые вещества

Житель Белгорода оборудовал тайник, где незаконно хранил взрывчатые вещества

19 июля 2024, 13:31
Фото: 1MI
Белгородца признали виновным в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Суд уже назначил ему наказание, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Гражданин Российской Федерации оборудовал тайник, в котором хранил принадлежащие ему гексогеносодержащее взрывчатое вещество более 0,5 кг и электродетонатор мгновенного действия, который является взрывным устройством.

Белгородца задержали сотрудники регионального УФСБ. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 222.1 УК РФ. Суд уже назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на семь лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор уже вступил в законную силу.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Тайник#Белгород#Взрывчатые вещества
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