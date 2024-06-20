Участковый после знакомства с новым жителем хутора обнаружил неожиданные находки

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Необычную находку обнаружил полицейский, который решил навестить нового жителя одного из хуторов Ивнянского района. Подозреваемый переехал в дом, доставшийся ему в наследство от бабушки. Во дворе домовладения участковый увидел под деревом боеприпасы.
Предварительно, мужчина нашёл две миномётные мины и снаряд калибра 76 мм, содержащие взрывчатые вещества, когда собирал металлолом. Решил оставить себе и принёс домой.
Возбуждено уголовное дело по статье за незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч.1 ст. 222.1 УК РФ). Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства преступления.
Напомним, ранее в Белгородской области уничтожили две авиабомбы и более 100 артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны.