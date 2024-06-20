Участковый после знакомства с новым жителем хутора обнаружил неожиданные находки

Возбуждено уголовное дело по статье за незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч.1 ст. 222.1 УК РФ). Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства преступления.