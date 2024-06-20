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Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Найденные в Ивнянском районе боеприпасы

Участковый после знакомства с новым жителем хутора обнаружил неожиданные находки

20 июня 2024, 10:15
Фото: УМВД России по Белгородской области
Найденные в Ивнянском районе боеприпасы

Белгородец незаконно хранил дома боеприпасы времён Великой Отечественной войны

В Ивнянском районе мужчину подозревают в незаконном хранении боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Возбуждено уголовное дело. Подробности сообщили в УМВД России по Белгородской области.

Необычную находку обнаружил полицейский, который решил навестить нового жителя одного из хуторов Ивнянского района. Подозреваемый переехал в дом, доставшийся ему в наследство от бабушки. Во дворе домовладения участковый увидел под деревом боеприпасы.

Предварительно, мужчина нашёл две миномётные мины и снаряд калибра 76 мм, содержащие взрывчатые вещества, когда собирал металлолом. Решил оставить себе и принёс домой.

Возбуждено уголовное дело по статье за незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч.1 ст. 222.1 УК РФ). Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства преступления.

Напомним, ранее в Белгородской области уничтожили две авиабомбы и более 100 артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны.

Две авиабомбы и более 100 артиллерийских снарядов уничтожили в Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Ивнянский район#Новости Белгорода#Боеприпасы#Белгород#Незаконное хранение
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