У белгородца из приграничья нашли детонаторы и наркотики

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Житель Краснояружского района незаконно приобрёл и хранил в доме предметы, похожие на артиллерийские детонаторы и наркотические средства («каннабис»). Стоит отметить, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств.
Предметы, которые нашли в доме белгородца, отправили на экспертизу. Специалисты установили, что эти они являются составляющими снарядов и предназначены для использования по назначению.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК) и за хранение наркотиков (ч.1 ст. 228 УК России). Белгородцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет и до трёх лет соответственно.