У белгородца из приграничья нашли детонаторы и наркотики

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК) и за хранение наркотиков (ч.1 ст. 228 УК России). Белгородцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет и до трёх лет соответственно.