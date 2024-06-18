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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

У белгородца из приграничья нашли детонаторы и наркотики

У белгородца из приграничья нашли детонаторы и наркотики

18 июня 2024, 12:32
Фото: 1MI
Житель Краснояружского района попал под уголовное дело. Противоправную деятельность пресекли сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.
Сюжет
ФСБ

Житель Краснояружского района незаконно приобрёл и хранил в доме предметы, похожие на артиллерийские детонаторы и наркотические средства («каннабис»). Стоит отметить, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств.

Предметы, которые нашли в доме белгородца, отправили на экспертизу. Специалисты установили, что эти они являются составляющими снарядов и предназначены для использования по назначению.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК) и за хранение наркотиков (ч.1 ст. 228 УК России). Белгородцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет и до трёх лет соответственно.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Наркотики#ФСБ#Краснояружский район#Белгород#Взрывчатые вещества#Приграничье
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