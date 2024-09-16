В белгородской школе открыли «Кванториум». Что это такое и чему там обучат?

В школе № 7 Белгорода открыли «Кванториум» — цифровую лабораторию, где детей обучат по пяти основным направлениям: робототехника, хайтек, химия, физика и биология. Учащиеся смогут изучать эти предметы как в рамках основного учебного процесса, так и посещая дополнительные кружки.