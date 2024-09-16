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Posted 16 сентября, 14:52

Published 16 сентября, 14:52

Modified 16 сентября, 14:54

Updated 16 сентября, 14:54

Цифровая лаборатория «Кванториум»

В белгородской школе открыли «Кванториум». Что это такое и чему там обучат?

16 сентября 2024, 14:52
Фото: мэрия Белгорода
Цифровая лаборатория «Кванториум»

В ещё одной школе Белгорода появился «Кванториум»

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Школы
В школе № 7 торжественно открылась инновационная цифровая лаборатория «Кванториум». В ней юные белгородцы смогут изучить современные технологии и науки, сообщили в пресс-службе мэрии.

В школе № 7 Белгорода открыли «Кванториум» — цифровую лабораторию, где детей обучат по пяти основным направлениям: робототехника, хайтек, химия, физика и биология. Учащиеся смогут изучать эти предметы как в рамках основного учебного процесса, так и посещая дополнительные кружки.

Отметим, что на сегодняшний день по всей России размещено всего 98 подобных цифровых лабораторий. Открыть их в Белгороде удалось благодаря реализации федерального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование».

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