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Posted 16 сентября, 09:17

Published 16 сентября, 09:17

Modified 16 сентября, 09:17

Updated 16 сентября, 09:17

Теперь у него будет дополнительная остановка

Ещё один белгородский автобус изменил маршрут. Куда он будет заезжать?

16 сентября 2024, 09:17
Фото: Артём Черненко. bel.ru
Теперь у него будет дополнительная остановка

Пригородный маршрут №123А в Белгородской области будет ездить иначе

Сюжет
Автобус
С 16 сентября маршрут № 123А, следующий от железнодорожного вокзала до села Маслова Пристань, будет делать дополнительную остановку в микрорайоне Маслова Пристань–70, рассказал Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.

С 16 сентября 2024 года в маршрут №123А «Железнодорожный вокзал — с. Маслова Пристань» внесут изменения. В рейс на 14:40 автобус будет прямо из села Маслова Пристань заезжать в микрорайон Маслова Пристань-70.

Такое решение приняли для улучшения транспортного обслуживания и удобства жителей микрорайона. В остальном расписание движения транспорта не изменится.

Напомним, что недавно белгородцы снова начали жаловать на задержки на двух автобусных маршрутах. Губернатор объяснил, почему они возникли.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Автобус#Маслова пристань#Новости Белгорода#Транспортное обслуживание#Белгород#Изменения маршрута
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