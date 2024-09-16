Ещё один белгородский автобус изменил маршрут. Куда он будет заезжать?

С 16 сентября 2024 года в маршрут №123А «Железнодорожный вокзал — с. Маслова Пристань» внесут изменения. В рейс на 14:40 автобус будет прямо из села Маслова Пристань заезжать в микрорайон Маслова Пристань-70.