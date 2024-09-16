Ещё один белгородский автобус изменил маршрут. Куда он будет заезжать?

Posted 16 сентября, 09:17
Published 16 сентября, 09:17
Modified 16 сентября, 09:17
Updated 16 сентября, 09:17
С 16 сентября 2024 года в маршрут №123А «Железнодорожный вокзал — с. Маслова Пристань» внесут изменения. В рейс на 14:40 автобус будет прямо из села Маслова Пристань заезжать в микрорайон Маслова Пристань-70.
Такое решение приняли для улучшения транспортного обслуживания и удобства жителей микрорайона. В остальном расписание движения транспорта не изменится.
Напомним, что недавно белгородцы снова начали жаловать на задержки на двух автобусных маршрутах. Губернатор объяснил, почему они возникли.