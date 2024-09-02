Ещё один белгородский автобус начнёт ездить по-другому. Что изменится?

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
С 1 февраля у автобуса № 139 «Аэропорт — микрорайон Новосадовый-16/1 — микрорайон Шишино-39» изменится путь следования. Общественный транспорт будет курсировать через микрорайон Шишино-84 и три остановочных пункта.
Позже заказчик внесёт изменения в реестр маршрутов регулярных перевозок, а также изменит стоимость проезда для данного маршрута. Подробную информацию пообещали опубликовать позднее.
Для пассажиров уже составили новую наглядную схему движения транспорта.
Напомним, что с 1 сентября также изменились расписание и маршрут автобуса № 223. Со вчерашнего дня начальной и конечной остановкой стал остановочный комплекс по улице Бородинской. Также общественный транспорт будет ездить через весь массив.