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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Ещё один маршрут автобуса в Белгороде изменится

Ещё один белгородский автобус начнёт ездить по-другому. Что изменится?

2 сентября 2024, 10:03
Фото: 1MI
Ещё один маршрут автобуса в Белгороде изменится

Один из автобусов в Белгороде изменит свой маршрут

С 1 февраля 2025 года в маршрутной сети Белгородской агломерации появятся изменения. Они коснутся маршрута — № 139, который проходит от аэропорта до микрорайона Шишино-39. Подробности сообщил Организатор пассажирских перевозок региона.
Сюжет
Автобус

С 1 февраля у автобуса № 139 «Аэропорт — микрорайон Новосадовый-16/1 — микрорайон Шишино-39» изменится путь следования. Общественный транспорт будет курсировать через микрорайон Шишино-84 и три остановочных пункта.

Позже заказчик внесёт изменения в реестр маршрутов регулярных перевозок, а также изменит стоимость проезда для данного маршрута. Подробную информацию пообещали опубликовать позднее.

Для пассажиров уже составили новую наглядную схему движения транспорта.

Новый маршрут автобуса № 139Новый маршрут автобуса № 139
Новый маршрут автобуса № 139
Фото: группа ВК «Организатор пассажирских перевозок БО»

Напомним, что с 1 сентября также изменились расписание и маршрут автобуса № 223. Со вчерашнего дня начальной и конечной остановкой стал остановочный комплекс по улице Бородинской. Также общественный транспорт будет ездить через весь массив.

Один белгородский автобус будет ездить по другой схеме. Что изменится?
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