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Posted 15 сентября, 12:53

Published 15 сентября, 12:53

Modified 15 сентября, 12:55

Updated 15 сентября, 12:55

В МЧС белгородцев предупредили о сильном ветре

В понедельник белгородцев ждёт ухудшение погодных условий. К чему готовиться?

15 сентября 2024, 12:53
Фото: Изображение Midjourney

В МЧС белгородцев предупредили о сильном ветре

Сюжет
Погода
В понедельник, 16 сентября, в Белгородской области прогнозируется небольшая облачность и сильный ветер. Максимальная температура воздуха составит +28 ˚С, сообщает областное МЧС.

Завтра, 16 сентября, в Белгородской области ожидается небольшая облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер восточного направления в тёмное время суток достигнет 3-8 м/с, а днём усилится до 13 м/с. При этом местами порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха на территории региона составит от +10 ˚С до +15 ˚С ночью и от +23 ˚С до +28 ˚С — днём.

Сотрудники МЧС напомнили белгородцам, что при сильном ветре не стоит прятаться около стен домов, поскольку с крыш может упасть шифер и другие предметы. Не нужно также укрываться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Погода#Сильный ветер#Ухудшение погоды#Ухудшение погодных условий#Белгород
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