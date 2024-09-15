В понедельник белгородцев ждёт ухудшение погодных условий. К чему готовиться?

Posted 15 сентября, 12:53
Published 15 сентября, 12:53
Modified 15 сентября, 12:55
Updated 15 сентября, 12:55
Завтра, 16 сентября, в Белгородской области ожидается небольшая облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер восточного направления в тёмное время суток достигнет 3-8 м/с, а днём усилится до 13 м/с. При этом местами порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.
Температура воздуха на территории региона составит от +10 ˚С до +15 ˚С ночью и от +23 ˚С до +28 ˚С — днём.
Сотрудники МЧС напомнили белгородцам, что при сильном ветре не стоит прятаться около стен домов, поскольку с крыш может упасть шифер и другие предметы. Не нужно также укрываться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями.