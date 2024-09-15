В понедельник белгородцев ждёт ухудшение погодных условий. К чему готовиться?

Сотрудники МЧС напомнили белгородцам, что при сильном ветре не стоит прятаться около стен домов, поскольку с крыш может упасть шифер и другие предметы. Не нужно также укрываться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями.