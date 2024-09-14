Белгородцы стали реже жаловаться на работу систем оповещения

Posted 14 сентября, 06:57
Published 14 сентября, 06:57
Modified 14 сентября, 06:59
Updated 14 сентября, 06:59
За лето белгородцы отправили 40 обращений с жалобами на работу систем оповещения в регионе. При этом за август такой сигнал поступил только один. Вячеслав Гладков рассказал в Telegram-канале, что в регионе продолжают работу по совершенствованию систем оповещения и обратная связь от людей в этом деле ключевой момент.
«Я думаю, это самый правильный формат общения — сделали, спросили у вас, приняли замечания, исправили».
От читателей Бел.Ру в редакцию тоже реже стали поступать сообщения о каких-либо сбоях в работе систем оповещения. Иногда люди жалуются, что включаемая сирена сигнала ракетной опасности слишком громкая и находиться в ближайших к установленным громкоговорителям домах в этот момент тяжело.