Белгородцы стали реже жаловаться на работу систем оповещения

За лето белгородцы отправили 40 обращений с жалобами на работу систем оповещения в регионе. При этом за август такой сигнал поступил только один. Вячеслав Гладков рассказал в Telegram-канале, что в регионе продолжают работу по совершенствованию систем оповещения и обратная связь от людей в этом деле ключевой момент.