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Posted 14 сентября, 06:57

Published 14 сентября, 06:57

Modified 14 сентября, 06:59

Updated 14 сентября, 06:59

Белгородцы стали реже жаловаться на работу систем оповещения

Белгородцы стали реже жаловаться на работу систем оповещения

14 сентября 2024, 06:57
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
СВО
К концу лета число обращений жителей Белгородской области по работе оповещений о ракетной опасности резко сократилось, сообщил Вячеслав Гладков.

За лето белгородцы отправили 40 обращений с жалобами на работу систем оповещения в регионе. При этом за август такой сигнал поступил только один. Вячеслав Гладков рассказал в Telegram-канале, что в регионе продолжают работу по совершенствованию систем оповещения и обратная связь от людей в этом деле ключевой момент.

«Я думаю, это самый правильный формат общения — сделали, спросили у вас, приняли замечания, исправили».

От читателей Бел.Ру в редакцию тоже реже стали поступать сообщения о каких-либо сбоях в работе систем оповещения. Иногда люди жалуются, что включаемая сирена сигнала ракетной опасности слишком громкая и находиться в ближайших к установленным громкоговорителям домах в этот момент тяжело.

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#Евгений Грицков#Общество#Белгородская область#Система оповещения#Жалобы#Вячеслав Гладков#СВО#Ракетная опасность
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