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Posted 13 сентября, 07:49

Published 13 сентября, 07:49

Modified 13 сентября, 07:49

Updated 13 сентября, 07:49

В Белгородской области ищут пропавшего мужчину

Под Белгородом больше месяца не могут найти мужчину в спортивном костюме

13 сентября 2024, 07:49
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области ищут пропавшего мужчину
Местонахождение жителя Валуйского округа неизвестно с 9 августа. Информацию о пропавшем разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В Белгородской области с 9 августа не могут найти 36-летнего Владислава Пенского. Мужчина проживал в селе Мандрово Валуйского городского округа.

Белгородец худощавого телосложения, рост — 180 см. У него русые короткие волосы и зелёные глаза. В день исчезновения житель региона мог быть одет в тёмный спортивный костюм с белыми лампасами на рукавах, обут в тёмные кроссовки. С собой белгородец нёс два чёрных пакета с вещами.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

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Фото: «Лиза Алерт». Пропавший мужчина
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