Под Белгородом больше месяца не могут найти мужчину в спортивном костюме

Белгородец худощавого телосложения, рост — 180 см. У него русые короткие волосы и зелёные глаза. В день исчезновения житель региона мог быть одет в тёмный спортивный костюм с белыми лампасами на рукавах, обут в тёмные кроссовки. С собой белгородец нёс два чёрных пакета с вещами.