Под Белгородом больше месяца не могут найти мужчину в спортивном костюме

Posted 13 сентября, 07:49
Published 13 сентября, 07:49
Modified 13 сентября, 07:49
Updated 13 сентября, 07:49
В Белгородской области с 9 августа не могут найти 36-летнего Владислава Пенского. Мужчина проживал в селе Мандрово Валуйского городского округа.
Белгородец худощавого телосложения, рост — 180 см. У него русые короткие волосы и зелёные глаза. В день исчезновения житель региона мог быть одет в тёмный спортивный костюм с белыми лампасами на рукавах, обут в тёмные кроссовки. С собой белгородец нёс два чёрных пакета с вещами.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».