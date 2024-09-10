Кто будет вести КВН после смерти Александра Маслякова?

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
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Updated Сегодня, 10:51
8 сентября скончался многолетний ведущий КВН, основатель творческого объединения АМиК («Александр Масляков и компания») Александр Масляков. Кто же теперь будет вести ТВ-передачу на Первом канале вместо него?
В последний раз Александр Масляков провёл пару игр в 2022 году. После этого роль ведущего исполняли в разное время Дмитрий Нагиев, Вадим Галыгин, Валдис Пельш, Михаил Галустян, Александр Олешко, Тимур Батрутдинов, Игорь Верник. Несколько игр провёл Дмитрий Хрусталёв — он же остался в сезоне 2024 года, сообщает «Новая Хакасия».
«Подъём» со ссылкой на Международный союз КВН пишет, что постоянного ведущего теперь не будет.
«У нас на 2024 год было принято решение, что регулярные московские игры ведёт Митя Хрусталёв, а выездные кубки — Валдис Пельш, а дальше решение будет переприниматься», — приводит цитату издание.
Александр Масляков родился в 1941 году. На телевидении работал с 1964, при этом самые первые выпуски КВН он не вёл. До закрытия программы в 1972 году Масляков был ведущим КВН в паре со Светланой Жильцовой. Уже после возвращения передачи в 80-х КВН Масляков вёл один.
Александр Масляков был ведущим и других ТВ-передач: «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», «Весёлые ребята», «Песня года». Он даже провёл в 1976 году второй выпуск телевикторины «Что? Где? Когда?».
Маслякову было 82 года.