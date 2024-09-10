Кто будет вести КВН после смерти Александра Маслякова?

Александр Масляков родился в 1941 году. На телевидении работал с 1964, при этом самые первые выпуски КВН он не вёл. До закрытия программы в 1972 году Масляков был ведущим КВН в паре со Светланой Жильцовой. Уже после возвращения передачи в 80-х КВН Масляков вёл один.