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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Кадр из выступления команды «Близкие»

Белгородцев снова покажут на Первом канале в Высшей лиге КВН

28 февраля 2024, 11:03
Фото: группа ВК " Группа компаний «Агро-Белогорье»».
Кадр из выступления команды «Близкие»

Белгородская команда «Близкие» прошла в четвертьфинал Высшей лиги КВН

Накануне состоялась игра с участием четырёх команд, включая сборную из Белгородской области. В четвертьфинал удалось пройти белгородской команде «Близкие». Об этом сообщили в официальной группе ВК «Группа компаний „Агро-Белогорье“».
Сюжет
КВН

Игра за место в четвертьфинале прошла во вторник, 27 февраля. На сцене Центрального академического театра Российской армии белгородцы соревновались с командами из Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа. Сборная Белгородской области «Близкие» прошла в следующий этап.

Цели на этот сезон у нас самые амбициозные! Благодарим за поддержку всех наших болельщиков. Уверены, что и дальше будем радовать Белгородчину отличными результатами.
Павел Кудрявкин, участник команды

Эфир 1/8 покажут на Первом канале. Дата пока не известна.

Отметим, что в 2023 году белгородская сборная дошла до полуфинала главного турнира КВН. О повторном попадании «Близких» в Высшую лигу КВН стало известно в конце января 2024 года.

Команда «Близкие»Команда «Близкие»
Команда «Близкие»
Фото: группа ВК " Группа компаний «Агро-Белогорье»».
«Близкие» из Белгорода вновь поборются за титул лучших в Высшей лиге КВН
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