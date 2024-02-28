Белгородцев снова покажут на Первом канале в Высшей лиге КВН

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Игра за место в четвертьфинале прошла во вторник, 27 февраля. На сцене Центрального академического театра Российской армии белгородцы соревновались с командами из Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа. Сборная Белгородской области «Близкие» прошла в следующий этап.
Цели на этот сезон у нас самые амбициозные! Благодарим за поддержку всех наших болельщиков. Уверены, что и дальше будем радовать Белгородчину отличными результатами.
Павел Кудрявкин, участник команды
Эфир 1/8 покажут на Первом канале. Дата пока не известна.
Отметим, что в 2023 году белгородская сборная дошла до полуфинала главного турнира КВН. О повторном попадании «Близких» в Высшую лигу КВН стало известно в конце января 2024 года.